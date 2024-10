Caravana Antena 3 CNN a ajuns în Sibiu. Ce spun oamenii din orașul lui Klaus Iohannis: „Îl cunosc pe viitorul președinte”

Oamenii din oraşul preşedintelui Klaus Iohannis au hotărât pe cine pun ştampila, la alegerile prezidențiale. Sursa foto: Antena 3 CNN

Caravana ''Antena 3 CNN e aici'' a ajuns, luni, în Sibiu, al patrulea oraş în care jurnaliştii vin la dumneavoastă acasă pentru a vă afla dorinţele şi problemele, dar şi ce vă doriţi de la liderii ţării. Oamenii din oraşul preşedintelui Klaus Iohannis au hotărât pe cine pun ştampila, la alegerile prezidențiale.

Cei mai mulți sibieni spun că l-au votat pe Klaus Iohannis și că regretă acest lucru. Sunt și oameni care spuneau că dacă ar candida pentru funcția de primar al Sibiului că l-ar vota din nou. Însă cei mai mulți spuneau că au fost dezamăgiți de prestația președintelui Klaus Iohannis în funcția de președinte al României.

Realizatorul Antena 3 CNN, Mădălina Mihalache, a stat de vorbă cu domnul Sandu Luis care s-a ținut după Caravana Antena 3 CNN de la Brașov la Sibiu, tocmai ca să ne cunoască.

„Va trebui să vedem ce facem cu România la alegeri, în 24 noiembrie, la 1 decembrie și în 8 decembrie. L-am votat de două ori pe Klaus Iohannis și, recunosc, sunt profund dezamăgit. Așteptam să fiu mândru că sunt român. Dânsul nu mi-a dat această ocazie. Îl cunosc pe viitorul președinte al României și am așteptări, ca să spun așa, complete de la el. Viitorul președinte ar trebui să iiubească România, să-i facă pe români să fie mândri că sunt români și, mai ales, să sprijine prosperitatea românilor.

Nu am avut (n.r. un astfel de președinte), pentru că nu ne-am priceput să-l alegem. Noi am ales președinți, nu am angajat președinți. Noi ar trebui să angajăm președinți. Și întrebarea care se pune: cine l-ar angaja pe Ciolacu? Sau pe Ciucă, sau pe Simion, sau pe Lasconi sau pe ăștia de apar în față? Cine i-ar angaja și de ce? Ce așteptări ar avea de la ei, ce companie, ce corporație, ce SRL?”, a spus domnul Sandu Luis.