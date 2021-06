Cel mai tânăr pilot de drift feminin are 14 ani și a adus medalia de aur României. Povestea impresionantă a lui Alice Ene

Este cel mai tânăr pilot profesionist de drift de gen feminin din Europa, iar în urmă cu doar câteva zile a participat şi la prima competiţie internaţională. S-a întors în România cu medalia de aur.

Alice Ene are 14 ani şi este cea mai tânără participantă în istoria competiției Drift Kings International. Dar este și cea mai tânără fată din România care participă la o serie internațională de curse auto. A obținut locul 1 la clasa Queen of Europe și locul 7 la clasa pro2, deşi a concurat cu piloţi cu o experienţă de peste 10 ani.

"M-am distrat, a fost foarte frumos, am trecut prin multe stări, am avut și emoții, dar am încercat să mă stăpânesc. A fost un traseu destul de dificil, dar mi-a plăcut mult, îmi plac provocările", a povestit tânăra, pentru Antena 3.

Tânăra a participat la competiţie împreună cu piloţi din 15 ţări pentru a acumula experienţă.

"În calificări am avut 63 de puncte, se bazează pe spectacol, pe unghi, n-avem voie să îndreptăm mașina, dacă îndreptăm puțin mașina avem 0 puncte, iar dacă facem spin sau ieșim în decor, iar 0 puncte", a adăugat ea.

Pasiunea pentru mașini, moștenită de la tatăl ei

Pasiunea pentru maşini a moştenit-o de la tatăl său, Sorin Ene, care este pilot profesionist de drift, Campion Național, Vicecampion European si Fondatorul primei scoli de Drift din România. Pe circuit a comunicat în permanenţă cu acesta.

La la 8 ani a început să facă drift, iar ulterior a devenit campioană europeană. Tânăra îmbină cu succes driftul cu şcoala şi vlogul.

Va participa în următoarele săptămâni la Campionatul Naţional de Drift, însă îşi doreşte să ajungă şi la alte competiţii internaţionale. Costurile depăşesc însă 5 mii de euro pentru a fi prezentă la linia de start, tocmai de aceea are nevoie de susţinerea sponsorilor.

