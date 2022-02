Imaginile dramelor dintre război şi pace la graniţa din Ucraina. "Sunt plânsete peste tot"

Mii de oameni încearcă să intre în România la punctul de frontieră Siret. Mii de ucraineni, români, indieni stau la coadă înghesuiţi şi înfriguraţi. Sunt de zile bune pe drumuri cu un singur gând - să ajungă într-un loc unde războiul nu există.

Oamenii au lăsat totul în urmă, copiii şi-au sărutat taţii şi au plecat, mulţi dintre ei către necunoscut.

"Este şocant, sunt plânsete peste tot, casa mi-a fost distrusă!", spune o tânără din Ucraina.

În coada de maşini de mai bine de 20 de kilometri echipa Antenei 3 a întâlnit-o pe Victoria. "Slava Ucraina! My name is Victoria!", a spus micuţa. De aproape o săptămână este pe drumuri cu familia ei. Ca ea sunt 7 milioane de copii în Ucraina. Toţi trăiesc cu frică.

Musia, Nava and Lea locuiau în Kiev. Vineri seară, cele trei fetiţe au auzit bombardamente, împuşcături, iar mama lor a decis să plece cu ele. "Nu ştim dacă ar trebui să lăsăm maşina aici şi să o luăm pe jos, ele sunt în maşină de mai bine de 17 ore", a spus femeia.

Tot la graniţă îl întâlnim şi pe Samson. El abia a împlinit 18 ani, deci nu mai poate pleca din Ucraina. "Mi-e teamă, asta e, dar nu am ce face", spune el.

"Sunt cu mama, cu tata, cu frăţiorii mei, noi suntem 14 în familie. De trei zile stăm şi mergem la surioara noastră, e măritată în România. Sperăm că trecem!", a mai spus tânărul. Dacă nu va fi lăsat să treacă, Samson va mai lua încă o dată coada de la capăt.



Oamenii aşteaptă în continuare disperaţi să treacă de acele porţi. Să treacă în România.