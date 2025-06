Bursele americane au crescut după negocierile comerciale dintre SUA şi China la Londra. Indicele S&P 500 se apropie de un maxim istoric

Apropierea indicelui S&P 500 de un nou record vine după un an marcat de fluctuații majore. Foto: Getty Images

Bursele americane au crescut luni, iar indicele S&P 500 se apropie de un nou maxim istoric, pe fondul începerii negocierilor comerciale dintre Statele Unite și China, desfășurate la Londra. Indicele Dow Jones a înregistrat un avans de 105 puncte, adică 0,24%, în prima parte a după-amiezii. Indicele S&P 500, care reflectă o gamă largă de acțiuni, a crescut cu 0,3%, iar Nasdaq Composite, axat pe sectorul tehnologic, a urcat cu 0,46%. Acțiunile au început să urce încă de la prânz, în contextul în care investitorii urmăreau cu atenție posibilele evoluții din cadrul discuțiilor comerciale, scrie CNN.

Vineri, indicele S&P 500 atinsese cel mai înalt nivel din februarie, fiind la mai puțin de 2,4% distanță de un nou record absolut.

Dow Jones, S&P 500 și Nasdaq au înregistrat fiecare două săptămâni consecutive de creștere. Bursa americană a evoluat pozitiv în ultimele două luni, în contextul în care președintele Donald Trump a renunțat treptat la planul inițial privind impunerea unor tarife vamale agresive. După ce S&P 500 se apropiase de o piață descendentă la începutul lunii aprilie, indicele a recuperat peste 20%.

"Piețele au urcat datorită amânării tarifelor vamale și percepției că acestea vor fi mai moderate decât s-a anunțat inițial. Ne așteptăm ca piețele să rămână foarte sensibile la știri, deoarece încheierea unui acord comercial necesită timp, iar eventuale anunțuri neașteptate privind tarifele pot duce la o volatilitate accentuată", a explicat Richard Saperstein, director de investiții la Treasury Partners.

Potrivit unor surse citate de CNN, președintele Trump a autorizat echipa sa de negociatori, condusă de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, să relaxeze anumite restricții privind exporturile americane către China. Acestea fuseseră introduse anterior din motive de securitate națională.

Deocamdată nu este clar ce anume vor propune negociatorii, însă se pare că administrația Trump va menține o linie dură în ceea ce privește exporturile unor tehnologii considerate esențiale pentru competitivitatea SUA în raport cu China, a doua economie a lumii.

În schimbul eliminării sau relaxării unor controale la export, SUA își doresc ca Beijingul să permită accesul la cantități mari de materiale din pământuri rare, esențiale pentru industriile high-tech.

Indicele S&P 500 este aproape de un maxim istoric

Săptămâna trecută, Wall Street a revenit pe creștere, susținută de speranțele privind o posibilă detensionare a relațiilor comerciale dintre Washington și Beijing. Întâlnirea de luni are loc în urma unei convorbiri telefonice de joi între Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping.

Apropierea indicelui S&P 500 de un nou record vine după un an marcat de fluctuații majore. Piața americană a fost afectată de incertitudine și volatilitate, mai ales din cauza politicilor tarifare promovate de administrația Trump.

Indicele a scăzut în martie și începutul lunii aprilie, atingând cel mai scăzut nivel al anului pe 8 aprilie, când Trump a lansat oficial planul de tarife masive. Ulterior, piețele au început să își revină, pe măsură ce Casa Albă a dat semnale de temperare a abordării.

Un alt factor care a susținut revenirea a fost publicarea unor date economice solide, care au liniștit temerile legate de impactul tarifelor asupra economiei. În această săptămână, investitorii vor urmări cu atenție noile cifre privind inflația pentru luna mai.

Negocierile comerciale de la Londra

Prima reuniune a mecanismului de consultare economică și comercială dintre SUA şi China a avut loc astăzi la Londra. Un expert chinez a remarcat că orice rezultate substanțiale ale negocierilor vor depinde de demonstrarea de către Washington a "bunei voințe sincere" și de luarea de măsuri concrete pentru a răspunde preocupărilor Chinei, scrie Global Times, potrivit Financial Intelligence.

Întâlnirea de la Londra este a doua întâlnire dintre oficiali chinezi și americani, prima fiind cea de la Geneva de la jumătatea lunii mai.

La invitația guvernului britanic, He Lifeng, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez (PCC) și vicepremier al Consiliului de Stat, va vizita Marea Britanie în perioada 8-13 iunie. În timpul vizitei sale în Marea Britanie, el va avea prima întâlnire a mecanismului de consultare economică și comercială China-SUA cu partea americană, a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe într-un comunicat publicat sâmbătă seara pe site-ul ministerului.

"Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, secretarul Comerțului, Howard Lutnick, și reprezentantul comercial Jamieson Greer vor reprezenta SUA la discuții", a anunțat sâmbătă președintele american Donald Trump într-o postare pe platforma sa socială Truth Social.

"Întâlnirea de la Londra dintre China și SUA poate clarifica și mai mult diferențele existente în cadrul discuțiilor bilaterale anterioare de la Geneva", a declarat duminică Song Guoyou, director adjunct al Centrului de Studii Americane de la Universitatea Fudan.

"Acest lucru demonstrează că cele două părți abordează treptat o serie de probleme din domeniul economic și comercial prin negocieri continue", a adăugat Li Haidong, profesor la Universitatea de Afaceri Externe din China.

"Discuțiile comerciale dintre SUA și China de la Londra din această săptămână vor aborda o serie de noi dispute care au afectat relațiile și amenință fragila pace în domeniul tarifelor", a raportat duminică Associated Press (AP).

"Secretarul american al Comerțului, Lutnick, nu a fost la Geneva, dar se va alătura discuțiilor de la Londra. Analiștii spun că acest lucru sugerează cel puțin o disponibilitate din partea SUA de a asculta preocupările Chinei cu privire la controlul exporturilor", a adăugat AP.

Un raport Bloomberg a afirmat, de asemenea, că includerea lui Lutnick în noua rundă de discuții ar putea semnala că "Trump este dispus să reconsidere unele dintre restricțiile tehnologice care amenință să împiedice ambițiile de creștere pe termen lung ale Chinei".

CNN a afirmat că negocierile din Marea Britanie sunt importante, creșterea economică a SUA rămânâmd stabilă, dar existând semne de slăbire.

The New York Times a afirmat că "negocierile au loc într-un moment fragil pentru economia globală, care a fost încetinită de incertitudine și de întreruperile lanțului de aprovizionare". De asemenea, a subliniat că, în timp ce delegația americană se întâlnește la Londra, administrația Trump are termen limită pentru a prezenta în fața unei curți federale de apel motivele pentru care tarifele ar trebui să continue.

Tarifele suspendate temporar, precum și taxele de import ridicate asupra produselor chinezești, au fost aruncate într-o incertitudine și mai mare la sfârșitul lunii mai, când un tribunal comercial american le-a considerat ilegale. Cu toate acestea, tarifele rămân în vigoare în prezent.

Semnalele sunt mixte

Discuțiile de la Londra au avut loc după o conversație telefonică joi între liderii celor două țări.

"SUA adoră să primească studenți chinezi care vin să studieze în America", a declarat Trump în timpul convorbirilor telefonice, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe chinez.

În afară de vizele de student, un purtător de cuvânt al Ministerului Comerțului din China (MOFCOM) a răspuns sâmbătă la îngrijorările privind controlul exporturilor de pământuri rare din China.

"China examinează cererile de licențe de export pentru pământuri rare și produse conexe în conformitate cu legile și reglementările în vigoare, a aprobat o serie de cereri conforme și va continua să consolideze procesul de aprobare a acestor cerer", a declarat purtătorul de cuvânt al MOFCOM.

"China este pregătită să intensifice comunicarea și dialogul cu țările relevante cu privire la politicile de control al exporturilor pentru a facilita comerțul convenabil și conform", a declarat purtătorul de cuvânt.

În ciuda unor semne pozitive, experții chinezi au subliniat că nivelurile actuale ale tarifelor rămân ridicate, iar SUA continuă să impună restricții asupra cipurilor chinezești. Aceste tarife și restricții nu sunt în interesul nici al Chinei, nici al SUA.

O companie de export de valize cu sediul în Ningbo a declarat duminică pentru Global Times că nivelurile actuale ale tarifelor la exporturile chineze, după negocierile de la Geneva, sunt încă prea ridicate pentru exportatorii chinezi și importatorii americani, și că speră ca tarifele să fie reduse. În prezent, exporturile către SUA reprezintă aproape jumătate din totalul exporturilor companiei.

"Fabrica noastră din Asia de Sud-Est a început producția în această lună. Dar costurile de producție în fabrica din străinătate sunt de aproximativ 1,5 ori mai mari decât în China, ceea ce înseamnă că importatorii noștri din SUA trebuie să importe la prețuri mai mari, care vor fi plătite de clienții americani", a declarat compania.

"În calitate de practicant de primă linie în domeniul comerțului, am fost martor la faptul că importatorii noștri din SUA așteaptă cu nerăbdare livrările din China, în special multe întreprinderi mici și mijlocii, care riscă să rămână fără materiale importate din China", a declarat duminică Zhu Qiucheng, directorul general al Ningbo New Oriental Electric Industrial Development, un exportator de produse pentru amenajarea locuințelor.

Între timp, opoziția împotriva tarifelor crește în SUA.

Una dintre cele mai recente opoziții majore a fost decizia unui tribunal comercial american din 28 mai, care a blocat tarifele radicale impuse de președintele SUA în temeiul unei legi privind puterile de urgență, în urma unor procese intentate de cinci mici întreprinderi americane și 12 state. Aceste întreprinderi au susținut că tarifele au crescut costurile, au perturbat lanțurile de aprovizionare și au afectat competitivitatea.

Centrul pentru Analiza Politicilor Europene (CEPA) a declarat într-un raport din aprilie că escaladarea tarifelor și restricțiile comerciale afectează vânzările și prețurile acțiunilor companiei NVIDIA din Silicon Valley și ale companiei olandeze ASML.

De fapt, reducerea tarifelor de către SUA este salutată pe scară largă. Acest lucru se poate observa din creșterea încrederii la nivel mondial după ce China și SUA au dat publicității o declarație comună privind comerțul, în urma discuțiilor de la Geneva din 12 mai, în care cele două părți au anunțat o serie de măsuri de modificare a tarifelor menite să atenueze tensiunile comerciale.

CNN subliniază că piețele s-au redresat, băncile de pe Wall Street și-au redus previziunile privind recesiunea, iar încrederea consumatorilor americani, aflată în declin, a înregistrat o revenire semnificativă, arătând o "schimbare importantă față de luna aprilie, când tensiunile erau atât de mari încât comerțul dintre SUA și China a fost practic blocat".

"Sinceritatea SUA, o bază solidă"

China a dat dovadă de sinceritate constantă în punerea în aplicare a declarației comune de la Geneva. Experții au remarcat că ţara și-a respectat întotdeauna cuvântul și s-a străduit să-și îndeplinească angajamentele.

He Weiwen, cercetător principal la Centrul pentru China și Globalizare, a declarat duminică, că poziția Chinei a fost consecventă: menținerea cooperării și soluționarea diferențelor prin egalitate, respect reciproc și beneficii reciproce, ceea ce reflectă și spiritul de la Geneva.

"Sperăm că discuțiile de la Londra vor respecta aceste principii și vor duce la rezultate concrete. Cu toate acestea, rezultatele concrete sunt greu de prevăzut în acest stadiu, deoarece multe vor depinde de sinceritatea părții americane și de disponibilitatea acesteia de a lua măsuri concrete", a declarat He Weiwen.

"Negocierile economice și comerciale dintre China și SUA trebuie să pună accentul pe temele respectării egalității și cooperării reciproc avantajoase. În prezent, SUA încă au un sentiment de superioritate și o gândire nesănătoasă care restricționează drepturile și spațiul de dezvoltare ale partenerilor lor de negociere", a declarat Li.

Declarațiile lui Li au fost un comentariu la suspendarea de către guvernul SUA a licențelor care permiteau furnizorilor americani să expedieze piese și echipamente pentru centrale nucleare în China.

SUA au impus, de asemenea, restricții la exportul de produse, inclusiv cipuri, motoare aeronautice, și suspendarea exporturilor de etan către China, potrivit mai multor rapoarte media.

He Weiwen a subliniat, de asemenea, că acum totul depinde de sinceritatea Washingtonului – dacă va lua măsuri concrete pentru a abroga aceste tarife și restricții, care încalcă în primul rând normele OMC.

Expertul a subliniat că soluționarea disputelor comerciale trebuie să fie o cale cu două sensuri. Expertul a îndemnat SUA să adopte o abordare bazată pe "egalitate, respect și beneficii reciproce", evitând măsurile unilaterale bruște.