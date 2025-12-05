Stare de alertă în Motru, unde oamenii pot rămâne fără apă caldă şi căldură în această iarnă, din cauza datoriilor

Un oraş întreg ar putea să rămână fără apă caldă şi căldură la început de iarnă. Totul din cauza datoriilor care depăşesc 14 milioane de lei. Este vorba despre despre oraşul Motru acolo unde edilul a declarat Stare de alertă. Autorităţile locale au cerut sprijin de la Guvern, însă, dacă situaţia nu se va rezolva, nu este exclus ca oraşul să intre în Stare de urgenţă.

Motru, al doilea cel mai mare oraş din judeţul Gorj, a rămas fără apă caldă şi căldură la finalul lunii noiembrie. În situaţie de criză, localnicii au început să folosească aparatele de aer condiţionat sau calorifere electrice. Au ajuns în această situaţie din cauza datoriilor cumulate.

"15 mii de oameni depind de sistemul centralizat din localitate. Este inadmisibil ca, aici, la Motru, de unde pleacă cărbune în diferite localităţi, oamenii care lucrează pentru acest lucru și pentru Complexul Energetic Oltenia să rămână în frig și fără apă caldă", a afirmat Cosmin Morega, primarul din Motru.

Pe 26 noiembrie, autorităţile au declarat Stare de alertă după ce uzina a rămas fără combustibil. Problemele financiare ale uzinei de agent termic din Motru durează de mai mulți ani. Localnicii au acumulat datorii de aproape 15 milioane de lei. Complexul Energetic Oltenia nu mai livrează cărbune decât cu plata în avans, iar centrala s-a oprit.

Au găsit o soluţie de avarie

Momentan, spun autorităţile, a fost găsită o soluţie de avarie. Combustibilul pentru uzină va ajunge doar până pe 8 decembrie. Dacă situaţia nu se rezolvă, nu este exclus ca oraşul să intre în Stare de urgenţă.

"Sunt ceva datorii, dar în acest timp, Primăria municipiului Motru, uat, au plătit ani la rând, în avans, cărbunele necesar pentru funcționare în anii trecuti. Vin din urmă și alte datorii către bugetul de stat, către alți furnizori, restanţe drepturi salariale două luni de zile.

Sprijinul este de la Guvern, pe care îl așteptăm nu numai noi, cât și alte entităţi, alte localităţi, peste 20 la număr. Cu toate acestea, sper să nu ajungem într-o Stare de urgenţă", a mai afirmat edilul.

Șansele ca autoritățile din Motru să primească ajutor de la stat sunt minime în contextul crizei bugetare.