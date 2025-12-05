Guvernul a adoptat OUG care îi vizează pe românii cu venituri din cripto. Ce informaţii vor ajunge la ANAF

Guvernul a adoptat, vineri, o ordonanţă de urgenţă prin care este modificat Codul de procedură fiscală astfel încât furnizorii de servicii de criptoactive vor avea obligaţia sa transmită informaţii către ANAF, conform Agerpres.

Prin această ordonanţă, România transpune în legislaţia naţională Directiva UE ( DAC8, nr. 2023/2226) care reglementează tranzacţiile cu criptoactive, informează un comunicat transmis de Executiv.

"Astfel, furnizorii de servirii de criptoactive din România vor avea obligaţia să transmită informaţii către ANAF, autorităţile fiscale putând astfel să identifice corect veniturile obţinute prin aceste tranzacţii. Adoptarea acestei măsuri asigură respectarea termenelor europene, reduce riscul de evaziune fiscală şi previne posibile obligaţii asumate de România.

La nivel internaţional, standardele OCDE pentru schimbul automat de informaţii fiscale, incluzând Cadrul de Raportare privind Criptoactivele (CARF) şi modificările aduse Standardului Comun de Raportare (SCR), stabilesc proceduri unitare de raportare şi schimb de informaţii între jurisdicţii, asigurând o cooperare fiscală eficientă şi standardizată", transmite sursa citată.

Neimplementarea directivei europene în termenul stabilit ar putea expune România la sancţiuni "semnificative" din partea Comisiei Europene, cu penalităţi zilnice de până la 105.264 euro şi o sumă forfetară minimă de 1,63 milioane euro, precizează Guvernul.

"După adoptarea ordonanţei de urgenţă, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) va demara măsuri pentru consolidarea capacităţii administrative: modernizarea infrastructurii IT, dezvoltarea formularelor de colectare a datelor şi implementarea procedurilor de control pentru respectarea obligaţiilor de raportare.

Prin aceste măsuri, România se aliniază calendarului european de digitalizare şi standardizare fiscal, evitând riscul excluderii din mecanismul comun de raportare şi consolidând rolul său în cooperarea fiscală internaţională", se mai arată în comunicat.