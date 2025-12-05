Persoanele care folosesc petarde sau artificii anul acesta riscă închisoarea. Articolele pirotehnice se vând "la liber" pe Internet

Ce pedepse riscă românii care folosesc petarde sau artificii de Sărbători. Sursa foto: Getty Images I InfinitumProdux

Persoanele care folosesc petarde sau artificii anul acesta riscă închisoarea. Legislaţia s-a schimbat în România. Acum majoritatea articolelor pirotehnice sunt interzise de noile reglementări, iar pedepsele pentru cei care nu respectă legea sunt uriaşe. Pe Internet însă, situaţia este diferită, iar artificiile şi petardele interzise sunt vândute la liber.

La o simplă căutare pe Google găsim zeci de site-uri unde se vând artificii şi petarde din toate categoriile. Produsele pot fi cumpărate de oricine, cu o sigură condiţie, să bifeze o căsuţă prin care confirmă că are peste 18 ani. Aceste site-uri nu sunt actualizate însă cu noua lege care spune clar: produsele pirotehnice de orice tip pot fi cumpărate doar de persoane autorizate, care au calitatea de pirotehnician. Până acum, produsele din categoria F1 puteau fi cumpărate de la 15 ani, articole din categoria F2 de la 18 ani și articole din categoria F3 de la 21 de ani.

"Principala modificare a fost interzicerea articolelor pirotehnice din categoriile P1 şi T1, respectiv petardele, pocnitorile şi cele de scenă publicului larg", a afirmat comisar-șef de poliție Angelo Badea.

Deşi găsim artificii sau petarde la un singur click distanţă, cei care vor să cumpere produsele interzise trebuie să ştie că pedepsele s-au înăsprit.

Conform noilor reglementări, persoanele prinse că au cumpărat petarde sau artificii, deşi nu respectă conditţiile prevăzute de lege, riscă amenzi uriase, între 1.000 şi 7.500 de lei. Asta în cazul persoanelor fizice, dar în cazul persoanelor juridice - amenzile se dublează. Noua lege prevede şi pedeapsa cu închisoare, mai exact pedepse între 1 şi 5 ani în spatele gratiilor.

Ce materiale pirotehnice mai pot cumpăra oamenii

Există însă câteva articole care pot fi în continuare achiziţionate de publicul larg. Este vorba de artificii de brad, focuri și bețișoare, bengale, pocnitori pentru petreceri sau granule scânteietoare.

Schimbările legislative au venit în contextul în care sute de persoane ajung anual la spital, în anii trecuţi, din cauza petardelor sau artificiilor. au ajuns la spital anii trecuţi pentru că s-au accidentat cu petarde sau artificii.