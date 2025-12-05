Nicușor Dan a promulgat Legea "Nordis", care limitează avansul la vânzările de locuinţe. Cum mai este modificată piaţa imobiliară

Nicușor Dan a promulgat Legea "Nordis", care limitează avansul la vânzările de locuinţe. Foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, vineri, că a promulgat "legea care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare", cunoscută şi sub numele de Legea "Nordis". "Se limitează avansurile la maximum 5% pentru rezervări, maximum 25% pentru structura de rezistență și 20% pentru instalații, în cazul promisiunilor de vânzare-cumpărare", a transmis şeful statului, care a adăugat şi ce alte modificări apar în piaţa imobiliară. În luna noiembrie, plenul Camerei Deputaților a adoptat aşa-numita Lege "Nordis".

"Sumele plătite de cumpărători nu pot fi folosite în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, iar nerespectarea se sancționează cu amendă în cuantum de 1% din cifra de afaceri", a mai menţionat Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook.

"Am semnat astăzi decretul de promulgare a legii care introduce reguli mai clare și mai stricte în domeniul construcțiilor și al tranzacțiilor imobiliare, pentru a proteja mai bine cetățenii care cumpără locuințe aflate în fază de proiect.

Noua lege modifică cadrul legal privind calitatea în construcții și sistemul de cadastru, introducând reguli mai ferme pentru dezvoltatori, care vor putea promite vânzarea unei locuințe viitoare doar după ce autorizația de construire este notată în cartea funciară și după realizarea procedurii de preapartamentare.

Aceste măsuri au ca scop creșterea încrederii în piața imobiliară, responsabilizarea dezvoltatorilor și protejarea investitorilor și a familiilor care își achiziționează o locuință.

Legea va fi publicată în Monitorul Oficial la începutul săptămânii viitoare", a postat Nicușor Dan.

Camera Deputaţilor a adoptat Legea "Nordis", în noiembrie

Plenul Camerei Deputaților a adoptat aşa-numita Lege "Nordis", prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, în luna noiembrie.

"Convențiile privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare.

Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale se scad din prețul vânzării și nu pot depăși 5% din preț, sub sancțiunea nulității absolute a convenției de rezervare.

În situația în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenției de rezervare", stipulează proiectul", se arăta în proiectul de lege.