Camera Deputaţilor a adoptat Legea "Nordis", care limitează avansul pentru locuinţe

Acesta urmează să meargă spre promulgare la Preşedintele României. Foto: Agerpres

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, aşa-numita Lege "Nordis", prin care se limitează sumele pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare sau promisiunii de cumpărare a imobilelor, scrie Agerpres.



Proiectul de lege modifică Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, intervențiile legislative având ca scop limitarea sumelor pe care cumpărătorii le pot plăti drept avans la semnarea promisiunii de vânzare, promisiunii de cumpărare sau promisiunii bilaterale de vânzare-cumpărare.



"Convențiile privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile, fiind urmată de încheierea promisiunii de vânzare sau contractului de vânzare-cumpărare. Sumele achitate de cumpărător privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale se scad din prețul vânzării și nu pot depăși 5% din preț, sub sancțiunea nulității absolute a convenției de rezervare. În situația în care până la expirarea termenului maxim de 60 de zile nu se încheie contractul de vânzare, din culpa exclusivă a dezvoltatorului, acesta restituie integral, în termen de 30 de zile, sumele primite în baza convenției de rezervare", stipulează proiectul.



Potrivit acestuia, convențiile privind rezervarea cumpărării unităților individuale din cadrul condominiului viitor sau a locuințelor individuale viitoare se pot încheia pentru o perioadă maximă de 60 zile.



Proiectul a fost adoptat și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz. Acesta urmează să meargă spre promulgare la Preşedintele României.