Ministrul Educației a semnat Ordinul care reglementează durata temelor pentru acasă. Ce limite de timp vor avea elevii

05 Dec 2025

Ministrul Educației a semnat Ordinul care reglementează durata temelor pentru acasă.

Ministrul Educației, Daniel David, a semnat, vineri, Ordinul care reglementează temele pentru acasă în învățământul preuniversitar. Astfel, au fost introduse limite clare de timp pe care elevii ar trebui să le aloce sarcinilor pe care le primesc de la profesori. Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră, iar pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore, conform Ordinului semnat de David şi publicat pe edu.ro.

Documentul, care stabileşte pentru prima dată limite clare de timp, tipuri de sarcini și interdicții explicite, urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

"Astăzi, 5 decembrie 2025, ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, a semnat Ordinul privind temele pentru acasă în învățământul preuniversitar.

Între aspectele reglementate, menționăm, în sinteză, următoarele:

Art. 2. Tema pentru acasă este necesar să fie stabilită diferențiat, după cum urmează:

(1) Tema obligatorie, care are un nivel mediu de dificultate, pentru toți elevii clasei.

(2) Tema suplimentară, care este facultativă, cu caracter general sau individual-diferențiată, pentru activități de recuperare sau de pregătire pentru performanță.

Art. 3. (1) La nivelul educației timpurii și la clasa pregătitoare nu se dau teme pentru acasă.

(2) Timpul total alocat la învățământul primar pentru temele obligatorii va fi de maximum 1 oră.

(3) Directorul unității de învățământ preuniversitar, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și ia măsuri pentru respectarea prevederilor alin. (1) și (2), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

(4) Pentru toate celelalte niveluri de învățământ preuniversitar temele obligatorii pentru acasă nu pot depăși 2 ore.

(5) Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor/părinților, monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor alin. (4), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

(6) Tema pentru acasă pentru o disciplină, având drept finalitate realizarea unor lucrări mai ample/de sinteză, poate să fie maximum una pe interval de învățare (modul).

Art. 4. (1) În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă pentru elevii din învățământul primar și gimnazial.

(2) Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar.

Art. 8. În stabilirea temelor pentru acasă se va evita apariția unor efecte negative, de tipul: pierderea interesului elevului față de învățare (din cauza cantității, dificultății sau monotoniei temelor etc.), oboseală fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat unor activități recreative (activități sportive, artistice, gospodărești, lectură etc.), adâncirea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

Art 9. Se interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă (cantitate mare de teme, exerciții repetitive), precum și solicitarea realizării/parcurgerii unor activități de învățare/conținuturi, care necesită o abordare sistematică în clasă și nu pentru a fi realizate/parcurse individual, ca temă pentru acasă.

Art. 10. (1) Anual se va colecta feedbackul elevilor și al părinților față de utilitatea și eficiența temelor pentru acasă.

(2) Directorul, pentru învățământul primar, și dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, care vor lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și părinților", se arată în Ordinul semnat de Daniel David.

Daniel David a transmis de ce a fost nevoie de acest Ordin

"Pornind de la reglementări existente încă din 2016, am încercat să creez un context actualizat (inclusiv ca urmare a modificărilor legislative) în care procesul educațional să fie facilitat, nu încurcat, de temele pentru acasă, în plus, adăugând mai clar, și un mecanism de control al implementării acestei reglementări.

Cred sincer că această reglementare ajută atât copiii, cât și profesorii să beneficieze de un context educațional nu doar performant, ci și plăcut și sănătos, întărind încrederea în școală și între elevi-profesori-părinți.

Reglementarea permite flexibilizări ale temelor - obligatorii și suplimentar-facultative - în funcție de nevoile copiilor: de la recuperare și consolidare a competențelor, până la performanță și relevanță pentru viața cotidiană.

Alături de măsura care reglementează utilizarea a 25% din timpul dedicat fiecărei discipline pentru educație remedială (1. Recuperarea competențelor care trebuiau formate, dar nu au fost formate adecvat. 2. Consolidarea-fixarea competențelor pentru a fi utilizate. 3. Utilizarea competențelor în viața cotidiană. 4. Dezvoltarea competențelor pentru performanță), cred că această măsură va face școala și mai atractivă și mai eficientă, încurajând profesorii să lucreze împreună pentru o mai bună cooperare și colaborare", se mai arată în comunicatul Ministerului Educației şi Cercetării.