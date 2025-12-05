El Pais: Europenii au început să îi propună lui Zelenski să accepte concesii teritoriale: „E răul cel mai mic”

Țări din UE îi sugerează Ucrainei să renunțe la teritorii pentru a opri războiul. Foto: Facebook/Forțele Armate ale Ucrainei

În rândul partenerilor europeni ai Ucrainei se conturează tot mai puternic ideea că, pentru a ajunge la pace, Kievul ar putea fi nevoit să accepte anumite concesii teritoriale. Potrivit unor surse El Pais, această opțiune nu este discutată public, dar a început să circule în mediile diplomatice drept „răul cel mai mic”, scrie Moscow Times.

Publicația El Pais relatează că această atmosferă a dominat întâlnirea de la Bruxelles dinter reprezentanții Franței, Germaniei, Finlandei, Italiei și Marii Britanii și Rustem Umerov, șeful delegației ucrainene la negocierile de pace. Unii dintre oficialii europeni ar fi dat de înțeles că o înțelegere cu Rusia este improbabilă fără cedări teritoriale.

Umerov a răspuns spunând că un astfel de pas este extrem de dificil, având în vedere consecințele politice și emoționale, problemele de securitate și limitele impuse de Constituția Ucrainei.

În același timp, El Pais subliniază că ideea unor posibile concesii se lovește de o opoziție fermă din partea Poloniei și a statelor baltice, care consideră orice cedare drept un risc direct pentru propria lor securitate.

Publicația amintește că mai multe servicii de informații europene au avertizat în ultimul an că Rusia ar putea ataca o țară din UE în următorii cinci ani.

Sursele citate vorbesc și despre un sentiment tot mai răspândit în Europa: acela al neputinței și al conștientizării faptului că statele europene ar putea ajunge să suporte cea mai mare parte a costurilor pentru reconstrucția Ucrainei.

În unele capitale, prinde contur tot mai des argumentul că Ucraina „a câștigat deja războiul”, întrucât Rusia nu a reușit să impună la Kiev un regim marionetă, așa cum intenționa inițial.

El Pais mai notează că discuțiile dintre SUA și Rusia sunt practic blocate și nu oferă perspective de progres rapid. În prezent, problema centrală rămâne ce garanții de securitate ar putea Washingtonul să ofere Ucrainei pentru a descuraja o viitoare agresiune rusă.

În paralel, Spiegel a relatat că lideri europeni l-au avertizat recent pe Volodimir Zelenski asupra riscului unui posibil „trădări” din partea administrației lui Donald Trump, care ar căuta să negocieze direct cu Kremlinul, ocolind partenerii europeni din NATO. Potrivit publicației germane, președintele Franței, Emmanuel Macron, i-ar fi spus lui Zelenski că Trump „ar putea să vă trădeze” în chestiunea teritoriilor și a garanțiilor de securitate. La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz l-ar fi îndemnat pe liderul ucrainean să fie „extrem de prudent”, avertizând: „Se joacă și cu voi, și cu noi”, referindu-se la negociatorii americani, miliardarul Steven Witkoff și Jared Kushner, ginerele lui Trump.