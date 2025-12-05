Se reia alimentarea cu apă în Prahova, după criza de la Paltinu. Oamenii sunt avertizați să nu bea din ea

Se reia alimentarea cu apă în Prahova, după criza de la Paltinu. Foto: DSU

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a decis, vineri, reluarea alimentării cu apă a localităţilor afectate de criza de la Paltinu, apa putând fi folosită doar la grupurile sanitare momentan. Apa va ajunge la populație mâine dimineață.

"Conform paşilor care au fost realizaţi astăzi am reuşit să luăm hotărârea ca începând din această noapte să dăm drumul la apă. Este vorba de apă cu restricţie pentru populaţie. Din această seară, Hidro Prahova, operatorul nostru regional, va prelua apa de la ESZ şi o va introduce în sistem, astfel încât probabil de mâine dimineaţă, apa va ajunge la primii cetăţeni", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

Directorul Hidro Prahova, Andrei Bontic, a explicat că nu mai devreme de ora 23:00 va începe umplerea sistemului de peste 700 de kilometri de reţea.

"Vorbim de un sistem de peste 700 de kilometri de reţea pe care îl gestionăm. Este un lucru fără precedent, nu s-a întâmplat niciodată. Vorbim de acei 700 de km pe care trebuie să îi umplem. Începând din seara asta, preconizăm noi după ora 23:00, deci numai devreme de ora 23:00, noi, Hidro Prahova, vom începe să umplem acest sistem, aceşti 700 de kilometri aproximativ de reţea", a spus Bontic.

Potrivit directorului Direcţiei de Sănătate Publică Prahova, Cătălin Albu, la acest moment apa respectă parametrii fizico-chimici, însă mai sunt necesare şi rezultatele analizelor bacteriologice.

"Am stabilit noi, ca şi instituţie abilitată, un set de măsuri pentru operatorul Hidro Prahova, cel mai mare operator din judeţ, pentru că aceştia au nevoie să echilibreze întâi sistemul prin purjări, prin încărcarea completă, după care, printr-o comunicare către noi, vom merge să recoltăm din nou probe pentru a putea vedea care sunt parametrii de potabilitate. La momentul acesta, probele prelevate şi de ESZ Prahova şi de noi sunt foarte bune şi mă refer aici la parametrii fizico-chimici care se încadrează în normele de potabilitate. Faptul că sistemul este încă gol şi nu este echilibrat, vor mai trebui luate alte analize în momentul în care acesta se va echilibra. Şi atunci o să vedem partea finală a analizelor şi vom vedea care este gradul de potabilitate al apei", a spus Albu.

Autorităţile au subliniat că momentan apa va putea fi folosită stric pentru grupurile sanitare, folosirea ei în alte scopuri fiind interzisă.

Populaţia va fi avertizată prin mesaje RO-ALERT asupra acestor aspecte, mesajele urmând să fie transmise de ISU Prahova la anumite intervale orare până la restabilirea stării de normalitate.

"Vreau să precizez că, în tot acest timp, Guvernul României, prin rezervele de stat, vor continua să alimenteze zonele afectate cu apă potabilă, aşa cum au făcut-o şi până acum", a precizat prefectul Daniel Nicodim.