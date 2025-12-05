Ce spune un inginer constructor despre dezastrul de la Paltinu: Dacă lucrările nu se termină până în iunie, populaţia nu va avea apă

Imagine cu Barajul Paltinu din judeţul Prahova, aflat pe cursul râului Doftana. Sursa foto: Agerpres

Inginerul constructor Matei Sumbasacu a declarat vineri, la Antena 3 CNN, că situaţia privind căile de evacuare a apei de la Barajul Paltinu este una gravă. Potrivit declaraţiilor sale, în prezent, planul autorităţilor este acela de a se folosi golirea de adâncime medie – cea pentru hidrocentrală –, după ce au apărut probleme la singurele două goliri aflate în apropierea de fundul lacului. "S-a mai umplut puţin lacul şi apa se scurge prin acea golire de adâncime medie, pentru că acolo turbiditatea, este mai mică", a spus specialistul, care a explicat ulterior ce se întâmplă în cazul în care nu sunt finalizate până în iunie 2026 reparaţiile la cele două căi de evacuare a apei.

Întrebat de moderatoarea emisiunii "NewsRoom", Andreea Dumitrache, despre cât de gravă este situaţia de la Barajul Paltinu şi ce se va întâmpla în lunile următoare în cazul în care nu s-ar putea finaliza reparaţia de la una dintre, Matei Sumbasacu a răspuns: "Să ştiţi că suntem ca între ciocan şi nicovală, pentru că este foarte rău dacă mai vine o viitură. Dacă plouă foarte mult iarăşi se colmatează apa foarte mult: creşte turbiditatea. Pe de altă parte, dacă nu plouă foarte mult timp, nivelul din lac scade şi nu se mai poate folosi golirea de medie adâncime. Şi, atunci, suntem iarăşi dependenţi de cele două goliri de fund care nu pot fi folosite şi rămânem cu singura golire, care înţeleleg că nici ea nu se simte foarte bine, cu cea prin hidrocentrală. Deci, a treia golire de fund".

Ulterior, specialistul a mai făcut următoarele precizări: "Asta este problema acum cu Barajul Paltinu şi, dacă lucrările nu se vor executa până în iunie, anul viitor, şi, evident, eu nu sunt hidrotehnician, sunt inginer constructor, deci, nu ştiu exact care sunt limitările în astfel de lucrări. Dar, dacă lucrările nu pot fi executate până în iunie, asta înseamnă că, până în iunie, toată zona aceea va depinde de măsura în care va ploua fix cât trebuie. Nu trebuie să plouă nici prea mult, nici prea puţin, ca alimentarea cu apă să poată fi făcută în continuare".

Matei Sumbasacu: "Singura golire apropiată de fundul lacului acum este cea pentru hidrocentrală"

În cadrul intervenţiei în direct, la Antena 3 CNN, Matei Sumbasacu a explicat cum s-a ajuns să fie atâtea probleme la Barajul Paltinu, care au lăsat fără apă potabilă peste 100.000 de oameni din două judeţe. Potrivit declaraţiilor sale, autorităţile au avut discuţii şi în iarna anului trecut, când barajul a fost şi la acea vreme într-un proces de golire.

"Barajul Paltinu are mai multe căi de evacuare a apei: are două goliri de fund, adică apropiate, evident, de fundul lacului; o golire de adâncime medie. Şi, pe lângă cele două goliri de fund mai există şi o golire pentru hidrocentrală. Din câte înţeleg din documentele publice de la Apele Române, o golire de fund este inaccesibilă de mai mult timp, da; a doua golire de fund, singura care mai putea fi utilizată, s-a constatat că nici aia nu funcţionează cum trebuie – în iunie, odată cu acel incident. (...). Aceea era a doua golire de fund şi ultima pe care o aveam la dispoziţie.

Singura golire apropiată de fundul lacului acum este cea pentru hidrocentrală. Ce se poate întâmpla? Acum, din câte înţeleg, planul este să se folosească golirea de adâncime medie, adică s-a mai umplut puţin lacul şi apa se scurge prin acea golire de adâncime medie, pentru că acolo turbiditatea, care a devenit acest cuvânt-cheie în Câmpina vreau să vă spun, este mai mică, pentru că, evident, fiind mai multă apă în baraj şi fiind apă de sus şi nu de jos, iei cu mai puţin mâl".

Tânărul inginer constructor va ajunge în cursul zilei la Câmpina, oraşul natal.

"Să ştiţi că părinţii mei sunt din Câmpina, părinţii mei sunt din Câmpina şi sunt foarte la curent cu problema. Urmăresc golirea acestui baraj încă din iunie, anul acesta. De fapt, primele discuţii au apărut chiar de iarna trecută, pentru că barajul intrase într-un proces de golire şi atunci", a mai declarat Matei Sumbasacu azi, la Antena 3 CNN.