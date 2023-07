Antena 3 CNN › Emisiuni Antena 3 CNN › News Hour with CNN › Competiție acerbă între roboții creați de tinerii din România. Marele premiu, câștigat de un robot care poate ajunge în cele mai periculoase locuri Competiție acerbă între roboții creați de tinerii din România. Marele premiu, câștigat de un robot care poate ajunge în cele mai periculoase locuri

Roboții creați de tinerii din țara noastră s-au duelat la prima ediţie a concursului de robotică "Looking for the New Shakey", organizat de Senatul Ştiinţific al Fundaţiei Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Sursa foto: Antena 3 CNN