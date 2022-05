Bugetarii ale căror salarii cresc și cu 50%, de la 1 iulie. Parlamentul a aprobat majorările

Este vorba despre cei care lucrează cu fonduri europene și ale căror venituri lunare vor crește chiar și cu 50%. Beneficiari sunt angajații Ministerelor de Finanțe, Muncă și Sănătate.

De asemenea, statul face angajări. Într-o singură lună au fost scoase 2.000 de posturi noi la stat.

"N-ar fi trebui ca măsura să fie în paralel cu darea afară a alora proști? Adică noi, în clipa de față, avem absrobție zero, din PNRR nu am luat nimic, din fondurile structurale nu am luat nimic, riscăm să pierdem bani pentru că nu am fost să facem ghiduri, nu am fost în stare să tragem ultimele secvențe ale acelui buget care s-a încheiat deja de doi ani de zile.

Drept urmare, nu ar fi fost mai bine ca pe ăia proști să-i dăm mai întâi afară și pe urmă și cu banii ălora proști și cu un supliment să-i aducem pe ăia buni - pentru că eu cred că dacă peste ăia proști îi punem pe ăia buni, ăia proști supraviețuiesc și își dau seama că e bine așa", a spus Adrian Ursu, realizator Antena 3, în emisiunea "Decisiv", moderată de Cătălina Porumbel.

Pentru ca aceste majorări să intre în vigoare, cele două legi trebuie promulgate de președintele Klaus Iohannis.

USR a anunțat că va contesta la Curtea Constituţională cele două proiecte legislative aprobate, astăzi, de către parlamentarii PSD-PNL-UDMR.

Mai multe detalii, de la Mădălina Mihalache, senior editor Antena 3: