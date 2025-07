Povestea de succes a familiei de la „Ferma Steluța”: Cum au ajuns cireșele eco din livada de lângă Cluj atât de cunoscute în România

Dan Mitre, unul dintre proprietarii de la Ferma Steluța de lângă Cluj. Sursa foto: Antena 3 CNN

Agri-povestea de succes de sâmbătă, 28 iulie, vine de la Cluj-Napoca, de la „Ferma Steluța”. O afacere de familie care a crescut la fel de trainic și de frumos ca pomii fructiferi din livadă. Pasiunea pentru plante s-a transmis din generație în generație, cu toții beneficiind de experiența tatălui familiei, horticultor cu state vechi. Recunoașterea muncii și a calității fructelor a venit cu parteneriate durabile cu un puternic lanț de retail și clienți mulțumiți.

Renumele Fermei Steluța se leagă de o tradiție de peste 60 de ani în cultivare a pomilor fructiferi. Ultimii 10 ani au însemnat însă relansare afacerii cu investiții importante. Ferma deține acum 100 de hectare de livezi de cireș și meri și pruni, dar și un hectar de culturi de legume, un depozit și un centru de procesare, toate susținute de cele mai moderne tehnologii.

„Am accesat mai multe programe europene pe parcursul acestor ani, care ne-au ajutat, evident, foarte mult. Avem cireșe, mere în sistem ecologic și prune.”, a povestit Dan Mitre, unul dintre proprietarii afacerii.

Fructele sunt trimise către clienții imediat ce sunt culese, astfel încât să ajungă cât mai proaspete la raft.

„Lidl este un client extrem de important, extrem de serios. De la începutul colaborării noastre, volumele au crescut consistent an de an. Planificările și estimările pe care ei le fac se respectă întotdeauna. Lidl are niște cerințe foarte stricte pe partea de de calitate, însă noi la Ferma Steluța, lucrăm pentru a obține produse de calitate.”, spune Dan Mitre.

Odată semnat parteneriatul pu puternic-ul lanț de retail, proprietarii fermei au avut și siguranța preluării producției inclusiv în perioadele dificile. Sprijinul s-a simțit din plin atunci când a rodit livada de mere bio și producția a trebuit valorificată.

„Lidl a fost cel care ne-a întins o mână și cu ajutorul lor au fost primii care au au promovat produsul. Între timp, produsul a devenit unul de succes. În momentul în care ei au văzut că produsul îndeplinește standardele de calitate, au oprit toate importurile de măr bio.”, a mai precizat proprietarul Fermei Steluța.

Totul se valorifică la Ferma Steluța. Fructele care nu ajung în garantare sunt transformate în sucuri naturale și dulcețuri, inclusiv sortimente fără zahăr.