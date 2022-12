Detalii de la intervenţia de salvare a pasagerilor din accidentul de la Pasajul Unirii. Bilanțul victimelor: Un mort şi 22 răniţi

Salvatorii la detașamentul de Pompieri Mihai Vodă, din Bucureşti au povestit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, cum a decurs operațiunea de intervenţie şi salvare la accidentul produs la Pasajul Unirii, un accident deosebit de grav, în urma căruia o persoană și-a pierdut viața.

Un turist grec a murit astăzi în capitala României şi alți trei sunt în stare gravă la spital. Autocarul în care se aflau, alături de alte 43 de persoane, a fost strivit de un limitator de înălțime montat înaintea deja controversatului pasaj Unirii.

Renovat în urmă cu câteva luni, limitatorul de înălțime a devenit locul unor evenimente rutiere tragice. Pasagerii autocarului, adolescenți din Grecia, erau transportați către Palatul Parlamentului, unde urmau să viziteze clădirea.

Autocarul a venit de pe bulevardul Mărăşeşti şi s-a îndreptat spre pasajul Unirii, evitând astfel presemnalizarea de înălţime pentru pasaj.

Odată ajuns aproape de intrare, partea din mijloc s-a lovit de limitatorul de înălţime. Acesta este ridicat la 3,60 de metri înălţime, iar autocarul avea o parte mai ridicată, care nu a putut trece mai departe. Acolo au fost prinşi sub plafonul strivit patru dintre turişti.

Inițial nu s-a crezut că este vorba despre un accident foarte grav. Poliţia știa doar de un accident cu patru victime. Imediat ce s-a aflat de amploarea dezastrului, la faţa locului au fost trimise mai multe echipaje de la Ambulanță şi de la SMURD.

"O intervenție dificilă din multele pe care le-am avut, dar am găsit la locul intervenției un eveniment deosebit de urât. O pasarelă era căzută pe jumătatea unui autocar. După recunoaștere împreună cu colegii am găsit patru victime încarcerate.

Așa am început manevrele de descarcerare. În același timp am solicitat sprijin medical datorită gravității afecțiunilor medicale le aveau victimele", a spus Dumitru Marius, şeful operațiunii la detașamentul de Pompieri Mihai Vodă, din Bucureşti

"Un autocar cu 47 de persoane în mijlocul Capitalei, este o intervenție cu care nu prea ne întâlnim. Eu sunt comandant de echipaj pe descarcerare și principala mea misiune, împreună cu colegii mei, a fost să facem un acces cât mai rapid asupra victimelor.

Într-adevăr, este o intervenție cu care nu ne-am întâlnit. Suntem toți aici de 15-20 de an şi până acum nu ne-am întâlnit cu așa ceva, dar antrenamentul pe care îl facem zilnic aici și situațiile tactice pe care le facem în antrenament ne-au ajutat ca să facem accesul cât mai rapid la victime", a mai spus un salvator.

"Vă dați seama că nu este o intervenție cu care te întâlnești în fiecare zi dificilă, o amploare foarte mare, multe resurse la fața locului, persoanele în disperarea care se aflau ne cereau ajutorul.

Am scos cât am putut de repede acele victime. Din păcate, una dintre ele a fost inconștientă, am aflat ulterior că a și decedat. Bine că au fost multe resurse la fața locului, s-a evacuat foarte repede zona

Acum ne rugăm și pentru restul persoanelor implicate în accident", a mai spus un salvator.