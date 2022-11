Drama lui Ioan, fiul de preot din Drobeta-Turnu Severin, care a preferat să moară: "Era bătut de tatăl său!"

Sinuciderea unui copil de 13 ani, aparent din dragoste, a şocat. Povestea, însă, a luat o întorsătură terifiantă. Mărturiile vecinilor şi colegilor de şcoală ai băieţelului duc spre o pistă cutremurătoare.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Apropiaţii au început să vorbească despre abuzurile la care era supus chiar de tatăl lui, un preot cunoscut din Drobeta Turnu-Severin. După ce şi-a îngropat copilul, familia vrea să îngroape acum şi acuzaţiile.

5.062 de zile. Sau 13 ani, 10 luni şi 10 zile. Atât a trăit pe acest pământ Ioan Olărean. Copilul s-a aruncat în gol de pe clădirea fostei maternităţi din Drobeta Turnu-Severin.

S-a zis, inclusiv în presa locală, ca a fost o sinucidere din dragoste. Însă, chiar înainte de înmormantare oamenii au început să vorbească. Pe la colțuri, pe Facebook, între ei. Și-n loc de dragoste oamenii au început să se întrebe dacă nu cumva altul e motivul: un tată mult prea sever.

Ioan Olărean a murit în data de 9 noiembrie. Ştirea iniţială din presa locală a fost că băiatul s-ar fi sinucis din cauza unei suferinţe din dragoste. Două zile mai târziu, lumea din oraş a început să vorbească. Sub protecţia anonimatului, întrucât le este teamă de tatăl băiatului.

Mama unui alt prieten de-al lui Ioan povesteşte cum a aflat într-o zi că băiatul era bătut acasă după ce a citit mesajele dintre cei doi copii. Şi ea o face tot sub protecţia anonimatului.

"Într-o zi am găsit mesajele în telefon şi l-am întrebat: mami, ce e cu mesajele astea? Eu am insistat şi mi-a spus: uite, că tatăl lui este foarte rău cu el, îl bate foarte tare şi nu ţi-am spus. Ştiu că ei aveau un program foarte strict. Trebuiau să ajungă la o anumită oră acasă. Dacă întârziau şi cinci minute peste ora respectivă îşi luau bătaie crunt. Mi-a spus copilul meu că îi bătea cu ce nimerea: adică îi lovea cu orice. Coadă de mătură, mătură efectiv, topor, fier de călcat, cu ce avea la îndemână”, povesteşte femeia.

O altă prietenă de-ale lui Ioan susţine că băiatul avea vânătăi pe corp în mod constant şi că unul dintre motivele pentru care era bătut ar fi fost că nu voia să se facă preot, la fel ca tatăl său.

Prietena lui Ioan: Era bătut. Mergeau împreună la sală şi fratele meu îl vedea când se schimba că era bătut.

Reporter: Era des vânăt? Cam în ce zone era el vânăt?

Prietena lui Ioan: Pe burtă, pe spate, la coaste. Acolo îl vedea lovit mereu. El picta, Ioan. Îi plăcea arta, iar tatăl lui voia să-l facă preot.

Reporter: Şi de asta îl bătea, în mare parte?

Prietena lui Ioan: Şi asta era. Voia să-l facă preot. Îi zicea: ori te faci preot ori te omor! Cum te-am făcut, aşa te omor! A zis că vrea să se sinucidă de foarte multe ori şi l-au oprit prietenii. A zis că mai bine moare decât să trăiască ce trăieşte acasă, mai ales că era dus de acasă la mănăstiri, lăsat singur acolo, când făcea vreo prostie, fără telefon, fără nimic.

Puțini au curajul să vorbească deschis. Alexandru Ivaşcu este instructor de fitness la sala la care Ioan venea până în luna august să se antreneze.

"Era un copil foarte cuminte. Eu v-am spus ce mă emoţionează cel mai mult: semăna cu copilul meu! Mă scuzaţi! Nu e din dragoste, că într-adevăr avea probleme cu taică-su. Că îl scotea afară şi îl punea să doarmă în frig. Sa va muşamaliza totul. Se va victimiza. Va fi considerat o victimă. Noi, fiind un popor foarte iertător, foarte iertător”, spune bărbatul, în timp ce îi dau lacrimile.

Reporter: Consideraţi că ceilalţi trei copii rămaşi sunt în pericol în această familie?

Alexandru Ivaşcu: Da. Da. Da.

Poliţia a deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Neoficial, într-o discuţie cu reporterul Antena 3 CNN, un poliţist a afirmat în scris că raportul de expertiză privind decesul lui Ioan a fost trimis la IML:

Poliţist: Se face o analiză mai amănunțită.

Reporter Antena 3 CNN: De ce? Sunt probe care au fost trimise acolo?

Poliţist: Ancheta este în curs. Până nu vine acel raport de expertiză, se continuă tot pe ucidere din culpă.

Reporter Antena 3 CNN: Care este suspiciunea de s-a trimis la IML raportul de expertiză?

Poliţist: Pentru stabilirea cauzelor și condițiilor decesului și eliminarea tuturor supoziţiilor.

Şeful DGASPC Mehedinţi spune că s-a autosesizat în acest caz, după ce pe reţelele de socializare au apărut mai multe mărturii ale copiilor care vorbeau despre faptul că Ioan era bătut acasă.

"Imediat după ce familia o să-şi jelească copilul, o să facem şi o evaluarea psihologică a celorlalţi trei copii, pentru a vedea dacă sunt elemente de abuz", spune şi Adrian Bidilici, directorul executiv al DGASPC Mehedinţi.

Încă nu se ştie când vom avea rezultatele anchetei sociale despre care vorbeşte şeful DGASPC Mehedinţi.

Această cercetare a DGASPC şi aceste evaluări psihologice se vor încheia la momentul în care se vor încheia. Dar aşa, ca şi măsuri, vă putem spune că se poate merge până la decăderea din drepturile părinteşti”, precizează Adrian Bidilici.

În timp ce apropiaţii lui Ioan susţin că profesorii lui Ioan ştiau că acesta e agresat acasă, autorităţile au o altă versiune.

"Pentru că le-a fost teamă, având funcţia pe care o are şi la Catedrală, nu îndrăzneşte nimeni să spună. Au preferat să tacă şi tăcerea asta a avut consecinţe grave asupra unui copil de 13 ani", a declarat o apropiată a familiei.

Nouă, până la acest moment, nu ni s-a confirmat acest lucru”, mai declară şeful DGASPC Mehedinţi.

Colegii preotului Adrian Olărean susţin că declaraţiile oamenilor care spun că Ioan era bătut acasă sunt doar simple zvonuri.

"E o expresie: vrei să te cred pe cuvânt? Sau îmi aduci şi dovezi, în sprijinul a ceea ce afirmi? Cred că sunt doar simple zvonuri, simple păreri ale unor oameni care, probabil, urmăresc senzaţionalul, dorinţa de a câştiga cât mai multe likeuri", susţine preotul Cosmin Eftimie Necşoiu, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Severinului şi Strehaiei.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române,a făcut şi el precizări în acest caz.

"Orice caz de indisciplină clericală e anchetat și judecat exclusiv in eparhia/ episcopia de care aparține. La Patriarhie nu se comunică detaliile acestor cazuri. În mod evident, dacă ancheta care sper că se derulează deja acolo va proba vinovăția acestui preot, în primul rând ca părinte al unui copil agresat fizic, devine limpede că e vorba despre un caz cumplit de incompatibilitate cu statutul de creștin, dar și cu cel de cleric. În Biserică, cine se face vinovat de crimă trebuie să intre într-o adâncă perioadă de pocăință care durează întreaga viață, iar dacă este și preot, va suporta consecințele legilor bisericești aplicate cu fermitate de consistoriul eparhial", a precizat Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al BOR.

De mai bine de o săptămână am încercat în repetate rânduri să obţinem un punct de vedere de la tatăl lui Ioan. Am revenit şi astăzi cu un mesaj scris şi cu un alt apel, însă nu am primit niciun răspuns.