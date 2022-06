Elena Udrea, primele declaraţii după decizia de extrădare: "Decizia împotriva mea s-a luat cu presiune. Fetiţei îi voi spune iar o minciună, aşa cum fac de 2 luni"

Magistrații de la Curtea de Apel din Sofia, Bulgaria au decis astăzi ca Elena Udrea să fie extrădată în România, unde va ispăși o sentință de 6 ani de închisoare cu executare.

Pe toată durata procesului Elena Udrea a susținut tot timpul, în cele două luni de când se află în arest, că nu își dorește să fie predată în România și speră ca măcar justiția din Bulgaria să o judece corect.

La ieșirea din sala de judecată fostul ministru al Turismului a făcut o acuzație extrem de gravă.

"În data de 7 aprilie atunci când s-a dat sentința în România în cazul meu, doi judecători din completul care au dat această sentință au fot chemaţi la Parchetul General şi au fost amenințați cu pușcăria dacă nu dau sentința de condamnare în dosarul Gala Bute.

În mod cert decizia împotriva mea s-a luat cu presiune. În zilele următoare veți afla cine a făcut presiuni", a spus Elena Udrea care a precizat că a făcut 20 de ani politică şi nu îi este frică pentru viata ei, dar are un copil acasă şi se așteaptă la orice dacă o să fie trimisă într-o închisoare din România.

Întrebată ce îi va spune fiicei sale în vârstă de 3 ani, Elena Udrea a precizat:

"Îi voi spune, din nou, o minciună că nu pot veni, că am ceva de făcut aşa cum o mint de două luni. Vorbesc în fiecare zi cu ea", a spus Elena Udrea după primirea deciziei de extrădare în România.

Elena Udrea a păsărit Curtea de Apel din Sofia şi dusă, sub escortă înapoi în arestul poliţiei din Blagoevgrad, acolo unde a stat în toată această perioadă.

"Din acest moment magistrații bulgari vor trimite în România că au acceptat acest mandat de arestare. De aici încolo poliţişti români trebuie să ia legătura cu autorităţile din Bulgaria în termen de 10 zile pentru a decide exact cum o vor aduce pe Elena Udrea în România.

Fie vor veni cu duba şi o vor lua din arestul poliţiei din Blagoevgrad şi o vor duce în arest la Târgşor, fie se vor întâlni undeva la mijloc, cel mai probabil în vama Giurgiu şi o vir preda, sau există inclusiv varianta ca ea să fie adusă cu un avion", a precizat Corina Matlinschi, trimisul special Antena 3 în Bulgaria

Ce o așteaptă pe Elena Udrea în cei 6 ani de închisoare la Târgșor

Elena Udrea va ajunge să își ispășească pedeapsa de 6 ani de închisoare din Dosarul "Gala Bute" la Penitenciarul de Femei Târgușor Nou, când va fi adusă în țară.

Elena Udrea a vorbit, în urmă cu ceva timp, despre traumele trăite în închisoarea din România.

”Eu am trecut relativ bine peste momentul acela pentru că eram în mijlocul unei bătălii, știam cu cine mă lupt, știam cine îmi sunt adversarii, știam de ce mi se întâmplă lucrul acesta și eram acolo într-o etapă pe care o duceam în lupta aceasta cu sistemul pe care deja îl devoalasem. Deci nu am fost neapărat traumatizată pentru că aveam o miză. Ce mi se întâmpla mie avea o miză.

Mie îmi e foarte frică de insecte. Faptul că era plin de gândaci acolo era mai traumatizant decât faptul că nu aveam ușă la toaletă și oricând se putea întâmpla deschide ușa de la cameră și să fii văzută la toaletă de cei care vizitau celulele.

Mai degrabă traumatizant a fost faptul că am fost arestată odată cu Dorin Cocoș, cu Alin Cocoș. Noi am început relația exact cu 18 ani înainte. Deci am serbat 18 ani de relație în același loc, în arestul central, fiind și eu acolo, și el acolo, și Alin Cocoș”, povestește Elena Udrea.

Imagini din Penitenciarul Târgșor

Antena 3 a prezentat și imagini din Penitenciarul Târgșor, unde Elena Udrea ar putea ajuge să ispășească pedeapsa de peste 2.000 de zile de închisoare. Telefonul este singura legătură pe care deținutele o au cu exteriorul.

Închisoarea are 150.000 de metri pătrați, are și o mică bisericuță în curte, iar 30.000 de metri pătrați au toate spațiile de detenție.