Cele mai cunoscute genți de lux din lume au ajuns la București. Poșetele inspirate de Prințesa Diana și Grace Kelly, parte din expoziție

Cele mai cunoscute şi valoaroase genţi create vreodată vor putea fi văzute la București, iar celebra "Baguette" din filmul "Sex and the City" este parte din expoziție.

Poșeta purtata de Carrie Bradshaw în filmul Sex and the City, geanta Hermes inspirata de Grace Kelly sau "Lady Dior" creată pentru Prințesa Diana, au fost aduse de la Victoria and Albert Museum din Londra şi vor fi expuse, pentru prima oară, publicului românesc.

Expoziţia, care poate fi văzută la Art Safari, prezintă sute de obiecte, inclusiv istorice: de la poșete minuscule, ținute în vârful degetului, până la cufere vechi de călătorie.

Curatorii şi designerii expoziţiei, realizată în colaborare cu Victoria and Albert Museum, deschid cu mare grijă cutiile cu genţile valoroase şi le analizează în detaliu înainte de a le expune.

Totul se defăşoară în condiţii de maximă siguranţă, pentru că obietele valorează milioane de euro.

Expoziția "Bags: Inside Out” își așteaptă vizitatorii începând de mâine, 29 septembrie, iar biletul cosă 90 de lei.

În cadrul expoziţiei nu sunt doar genţi celebre, ci şi istorice, precum cufere luxoase, cu care doamnele de societate călătoreau, în trecut, peste Ocean.