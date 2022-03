Guvernul anunță măsurile în criza preţurilor la carburanţi

Ministrul Finanţelor spunea, săptămâna trecută, că acest mix de măsuri va fi prezentat în această săptămâna. Săptămâna acesta, acelaşi Adrian Câciu ne-a comunicat că termenul a fost decalat pentru săptămâna viitoare, de fapt. Noul pachet ar urma să aducă măsuri în criza preţurilor la carburanţi precum reduceri de preţ pentru transportatori şi agricultori. Se vorbea inclusiv despre o posibilă plafonareva cantităţilor de alimente la export.

CE MĂSURI ARE GUVERNUL PE AGENDĂ

-măsuri în criza carburanților

-măsuri în criza prețurilor la alimente

-plafonarea exporturi alimente

SURSA: Guvernul României

"În timp ce la noi autorităţile bâjbâie, Comisia a prezentat deja un pachet de măsuri. Nu se doresc interdicţii nici pe importuri, nici pe exporturi alimentare. Deci, total diferit faţă de ce vorbesc ai noştri. Statele membre pot lua măsuri de reducere a TVA pentru mâncare, ca să fie reduse preţurile.

Vor putea fi acordate chiar şi ajutoare de stat fermierilor. Iar preţurile la îngrăşăminte intră sub monitorizare atentă! Ne întoarcem în ţară, unde am ajuns să hrănim cu speranţe, chiar şi în scenariul unei crize. alimentare. Rata inflaţiei, indicatorul care măsoară creşterea preţurilor, a ajuns la 8,4% în ianuarie, iar analiştii economici cred că ne vom confrunta în continuare cu majorări de tarife", a spus Alex Vlădescu, la News Hour with CNN.

CE MĂSURI IA COMISIA EUROPEANĂ

-nu impune interdicţii pe importul şi exportul de alimente

-vrea reducerea TVA la alimente

-ajutoare de stat acordate fermierilor

-preţurile la îngrăşăminte vor fi monitorizate

Aşadar, ţineţi de bani! Creşterea pensiilor rămâne în aşteptare, ministrul finanţelor anunţă că nu se poate pronunţa încă în privinţa măsurilor pentru pensionari. O decizie ar putea fi luată abia spre vară, în funcţie de evoluţia situaţiei din Ucraina",

INFLAŢIA CREŞTE FĂRĂ OPRIRE

Februarie 2022: 8,5%

Ianuarie 2022: 8,4%

Sursa: INS