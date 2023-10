"Teroriştii erau peste tot pe stradă, cu arme" | Mii de oameni stabiliţi în sudul Israelului au fugit din calea masacrului şi stau într-un hotel

Israelienii au fugit în zone considerate "mai sigure" pentru a-şi salva vieţile. Însă, acum, nimic nu mai este sigur. Atacurile nu se opresc de 11 zile şi puţini reuşesc să părăsească ţara.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Lupta armatei pentru a asigura liniştea cetăţenilor continuă însă rănirea sau chiar moartea civililor.

Mii de cetăţeni israelieni stabiliţi în sudul ţării au fugit din calea masacrului, iar cei care nu au reuşit să părăsească statul au luat drumul spre Tel Aviv, o zonă în care, spun ei, sunt mai în siguranţă.

Mii de oameni se adăpostesc într-un hotel. Toţi şi-au lăsat în urmă casele, prietenii şi familia.

Sunt mii de oameni care au venit din regiuni din sudul ţării, a relatat din Israel corespondentul Antena 3 CNN, Laurențiu Rădulescu.

Război în Israel. Mărturiile celor care au reuşit să fugă din calea bombardamentelor

"În Sderot, de obicei, auzeam bombardamente în Gaza, dar de câteva zile e total diferit. Terorişti peste tot pe stradă, cu arme, nimeni nu înţelegea ce se întâmpla, toată lumea încerca să îşi apere familiile", spune un tânăr israelian.

"Când am auzit alarmele, sâmbătă, am intrat în adăpost împreună cu soţul şi copilul meu. Iar când am putut părăsi adăpostul, am ieşit cu soţul meu pe balcon, unde am auzit mai multe focuri de armă.

La început am crezut că este vorba doar de o răfuială, dar au durat foarte mult. Am deschis televizorul şi am auzit că teroriştii Hamas sunt pe străzile Israelului.

Am închis geamurile, ne-am închis în adăpost. Copilul meu are doar 7 ani şi jumătate, iar din cauza stresului i s-a făcut rău", a povestit pentru Antena 3 CNN o femeie din Israel.

Ministrul israelian al apărării i-a avertizat marți pe militanții Hamas că au doar două opțiuni: să moară sau să se predea.

"Nu există o a treia opțiune", a declarat el în timpul unei vizite la o bază aeriană din sudul Israelului.

"Avioanele noastre ajung în fiecare punct, acest avion are multe misiuni, dar fiecare rachetă are o adresă. Vom ajunge la fiecare dintre membrii Hamas. Membrii Hamas au două opțiuni: fie mor pe pozițiile lor, fie se predau necondiționat, nu există o a treia opțiune. Vom nimici organizația Hamas și o vom dezmembra de toate capacitățile sale", a spus el.

Cei care au reuşit să fugă din calea bombardamentelor speră că într-o zi se vor putea întoarce acasă.