Marcel Ciolacu, la Antena 3: "Pachetul de măsuri pentru români este gata - vom prezenta, luni, detaliat, totul"

"Astăzi, la ședința de coaliție, am definitivat întregul pachet de măsuri. 'Sprijin pentru România' se va numi acest pachet de măsuri, care nu are numai o componentă socială, are și o componentă economică. Dacă până acum aproape 3,4% din PIB au mers pe pachetul social și pe compensarea pe energie, pentru acest nou pachet ne ducem la aproape 5% din PIB, încadrându-ne pentru prima oară într-o medie europeană pentru provocările acestei crize suprapuse prin care a trecut nu numai România, ci întreaga Europă.

Am convenit astăzi cu primul ministru și cu președintele Kelemen Hunor ca după ședința de coaliție de luni să prezentăm presei într-o conferință de presă comună toate măsurile, detaliat. Sunt foarte multe măsuri venite pentru mediul de afaceri și pentru industria pe care o considerăm cu toții prioritară", a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul să rezolve și cauzele scumpirilor, nu doar efectele lor, Marcel Ciolacu a răspuns:

"Cauza a fost în primul rând scumpirea în zona energetică. Dacă doriți să am eu o rezolvare a conflictului din Ucraina nu o să pot face acest lucru. Prima măsură care trebuie luată este să venim cu ordonanța de ajustare a prețurilor la investiții și la construcții. Avem în derulare peste 40 de miliarde de lei și cu această ordonanță se va veni săptămâna viitoare deblocându-se 90% din șantierele de pe teritoriul României, atât din fonduri bugetare, cât și din fonduri europene. Cred ca asta este prioritatea numărul 1 a Guvernului României".

Marcel Ciolacu anunță o posibilă creștere a salariilor. Cine sunt cei care vor beneficia de majorare

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți că este posibilă o nouă creștere a salariului minim pe economie.

”Este o discuție să avem mărirea de anul acesta”, a declarat Marcel Ciolacu, fiind întrebat de jurnaliști de când s-ar putea aplica această majorare.

”Este o propunere de la IMM-uri care spune că dacă se mărește salariul minim, cele 200 de lei diferență să nu fie impozitate cu CAS și CASS”, a mai spus Ciolacu potrivit DCNews.

Marcel Ciolacu anunță o OUG pentru contracararea creșterii prețurilor la materialele de construcții

Executivul va adopta o ordonanță de urgență pentru a contracara creșterea prețurilor la materialele de construcții, spune președintele PSD, Marcel Ciolacu, la o întâlnire cu primarii orașelor din România.

„Știm cu toții că multe dintre proiectele dumneavoastră de dezvoltare sunt blocate din cauza exploziei prețurilor la materialele de construcții. De aceea, vom veni urgent cu un act normativ prin care toate contractele de investiții de la nivel local – fie ele finanțate prin PNDL 1 sau PNDL 2, dar și cele din fonduri europene, să fie actualizate cu noile prețuri la materialele de construcții. Vreau ca toate investițiile aflate în derulare să fie finalizate rapid”, a spus Marcel Ciolacu la o ședință a Asociației Orașelor din România.

El a precizat că sunt lucrări de peste 40 de miliarde de lei – școli, spitale, drumuri: „le vom debloca și finaliza împreună! Acesta este obiectivul nostru comun”.

De asemenea, Ciolacu afirmă că PNRR-ul trebuie să fie descentralizat.