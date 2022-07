Mărturia unui coleg al Sofiei, tânăra moartă în condiţii misterioase în Istanbul: "Le pun droguri în băutură, ştiţi cum funcţionează!"

Controversele continuă în cazul Sofiei Olifirenko, topmodel internaţional cu origini ruseşti.

Istvan Sarkozy, soţul tinerei, a căutat răspunsuri la poliţia din Istanbul, doar că autorităţile nu au fost chiar atât de cooperante.

Acum, soţul modelului, răpus de durere, încearcă să îşi caute singur dreptatea.

Soţul Sofiei povesteşte cum a fost tratat de către poliţiştii din Istanbul

"Şi polițiștii ne-au mințit foarte mult pe noi. Aici e o coruptie foarte mare. Am fost amenințat de agenţi când eram la Poliţie, şi le am zis că m-au ameninţat şi nici nu le a păsat, nu i-a interesat, nu m-au băgat în seamă. Au fumat marijuana în faţa noastră", a declarat Istvan Sarkozy, în exclusivitate la News Hour With CNN.

Bărbatul care ar fi văzut-o ultima dată pe Sofia, cel care a fost şi arestat iniţial, a fost eliberat

Conform publicaţiilor locale, "suspectul" ar fi găsit-o în apropierea unui cimitir, într-o stare foarte proastă - nu se putea ţine pe picioare.

Cei doi ar fi plecat spre hotel, unde ar fi petrecut împreună noaptea. Tot acest bărbat spune că a văzut-o pe Sofia mergând singură pe acoperiş şi sărind în gol.

Nu este prima dată când un astfel se întâmplă o astfel de tragedie, mai ales în hotelurile din Turcia unde tinerele fotomodele sunt ademenite şi drogate la petreceri.

"Mi s-a spus să nu cumva să iau legătura cu fetele de la apartament care m-au informat că Sofia a dispărut, nici fetele nu mai încearcă să mă mai contacteze şi mă gândesc că şi ele au fost amenințate", declarat românul.

Mărturia făcută de un coleg de-al Sofiei

Echipa News Hour With CNN a luat legătura cu un coleg de-al Sofiei. Se pare că fetele au fost chemate la o petrecere din partea agenţiei.

"Agenţia le-a invitat la o cină şi acolo erau mai mulţi bărbaţi de origine turcă, bogaţi. Ei organizează astfel de petreceri. Îi pun ceva în băutură şi le spun ( n.r. bărbaţii de la petrecere) urmăriţi-o pe fata asta şi puteţi să faceţi ce vreţi, ştii cum funcţionează", spune colegul Sofiei.

Istvan se va întoarce în România, unde va cere ajutorul şi autorităţilor de aici, în speranţa că, aşa, va afla circusmanţele în care a murit soţia sa.

