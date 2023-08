"Am trăit ore de coșmar și frică. Nu știam ce trebuie să fac să fiu în siguranță". Mărturii din urma atacului cu drone din Ismail

Atacurile Rusiei asupra portului Ismail au provocat panică printre oameni. Natalia Rusu a făcut mărturii în exclusivitate, la Antena 3 CNN, despre ce a simțit în momentul exploziilor.

"În această dimineață rușii au atacat cu drone orașul Ismail. Au fost patru ore de coșmar și rugăciune. Am trăit ore de coșmar și frică.

Ismail-ul care de la începutul războiului era un important adăpost pentru persoanele din alte regiuni ucrainene s-a transformat peste noapte într-un loc nesigur.

M-am trezit cu o bubuitură care a zguduit pereții casei.

Am înțeles că trebuie să fac ceva. Am ieșit în curte, dar acolo am simțit că tot nu sunt în siguranță și am ieșit în câmp.

De acolo se vedeau toate bubuiturile și luminile exploziilor.

Unde locuiesc eu sunt mai puțin de 40 de km de zona portuară Ismail.

Deasupra casei mele zburau dronele, se auzea un sunet teribil pe care nici nu pot să-l descriu și îmi dădeam seama că ele se deplasează spre port.

E greu de descris ce emoții au fost. Oamenii sunt foarte speriați.

Chiar și eu, nu știam ce trebuie să fac să fiu în siguranță.

Oamenii din localitățile apropiate au spus că s-au ascuns în beciuri, în baie, alții au ieșit la marginea satului crezând că așa vor fi mai în siguranță.

În acea noapte am simțit ce înseamnă cu adevărat frica", a spus locuitoarea din Ismail.

Întrebată la ce se așteaptă din acest moment, în condițiile în care atacurile par să fie noaptea, femeia a răspuns:

"Am fost preveniți de un posibil atac la Ismail

În noaptea care vine stăm nelinitiți, speriați că nu știm ce se poate întâmpla.

Suntem doar cu rugăciunea la bunul Dumnezeu", a spus Natalia Rusu, la Antena 3 CNN.