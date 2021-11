Mărturii din iadul de pe autostrada din Bulgaria. Un tânăr a pierdut 10 rude în accident: "Toată familia mea a ars"

Autocarul cuprins de flăcări transporta turişti din Macedonia, ţară care a şi decretat trei zile de doliu naţional.

"Am reuşit să scap pentru că am luat ciocanul și am spart geamul. Mi-am scos logodnica și alte cinci persoane", a spus Lulzim Sulejmani, supravieţuitor al accidentului din Bulgaria.

Supravieţuitorii tragediei din Bulgaria vor rămâne pe viaţă cu cicatrici fizice şi emoţionale.

"Toată familia mea a ars" este mărturia unui bărbat care și-a pierdut 10 rude în autocarul carbonizat.

Doi fraţi de patru ani, găsiţi carbonizaţi în braţele mamei lor

De asemenea, doi fraţi de 4 ani, gemeni, au pierit în braţele mamei lor.

Cadavrele lor şi cel al tatălui au fost găsite carbonizate în apropierea uşilor autocarului.

Uşi pe care nu a mai apucat nimeni să le deschidă, pentru că şoferul a murit imediat după ce au izbucnit flăcările.

În Bulgaria, Kosovo și Macedonia de Nord, zi de doliu

"Astăzi, Guvernul a decretat trei zile de doliu. Facem tot posibilul să identificăm victimele cât mai repede cu putinţă, pentru ca familiile lor să le poată aduce acasă. Unele dintre rudele celor decedaţi sunt în Bulgaria, unde aşteaptă ca procesul de identificare să se încheie", a declarat Bujar Osmani, ministru de Externe Macedonia de Nord.

Supravieţuitorii tragediei, inclusiv un adolescent de 15 ani, au fost transportaţi la un spital din zonă.

"Din cei şapte pacienţi aduşi la spitalul nostru, şase sunt internaţi pe secţia arşi şi chirurgie plastică. Toţi sunt în stare stabilă. Sunt consiliaţi psihologic", a declarat Maya Argirova, doctor.

Identificarea victimelor carbonizate se va face în baza analizelor ADN, anunţă autorităţile bulgare.

Din primele informații, autocarul a lovit violent și a rupt o parte a barierei mediene, pe autostrada din vestul Bulgariei, la 45 de kilometri de Sofia.

