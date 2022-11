Mesajul transmis lumii de Serghei Lavrov, în pantaloni scurți, de la summitul G20 din Bali

Lavrov, care conduce delegația rusă la summit în absența președintelui Vladimir Putin, ar fi fost transportat de urgență la spital, imediat după aterizarea în insulă, potrivit unor surse indoneziene.

Însă ministrul rus a ținut să dezmintă într-o manieră inedită informația că ar avea probleme de sănătate.

Serghei Lavrov a pozat în tricou și pantaloni scurți, într-o atitudine relaxată, pentru a risipi dubiile cu privire la starea sa fizică și psihică.

Filmarea a fost distribuită de Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe.

Lavrov at his hotel in Bali. Says reports about his health are a "political game" https://t.co/OddllPDgq7 pic.twitter.com/GKu0Ffo1st