Un nou tip de anxietate, depistat în România | Cum se manifestă şi cum o putem învinge

Un nou tip de anxietate a fost identificat în rândul generației Z din România. Iată cum se manifestă şi la ce trebuie să fim atenţi.

Sursa foto: GettyImages

Dacă vi s-a întâmplat să vă sune telefonul și să vă speriați sau să ezitați să răspundeți sau să tresăriți, atunci este foarte posibil să suferiți de un nou tip de anxietate, care se tratează deja în alte țări prin terapie.

Şi este posibil să faceți parte din generația Z, adică să fiți născuți între anii '90 şi 2010. Trecem în revistă împreună și explicațiile, dar și soluțiile.

Generația Z a crescut și s-a format în epoca în care WhatsApp și celelalte aplicații de mesagerie instantanee erau deja folosite de părinți.

Spre deosebire de cei născuți înainte de 1990, ai căror părinți foloseau frecvent telefonul clasic, ei au fost mai puțini expuși la convorbiri și au preluat și adaptat un alt stil de comunicare, cea scrisă.

Teama de a vorbi la telefon a atins cote alarmante

"Calitatea de a vorbit la telefon a tinerilor poate fi o consecință a faptului că în prezent aceștia petrec foarte mult timp conectați la rețelele de socializare, la jocuri, totul e online, totul e în scris și aceasta poate acționa ca un mecanism de protecție", spune Raluca Ştefan, psiholog.

Specialiștii spun că există un prag care, odată depășit, simpla senzație de neplăcere la soneria telefonului se transformă în fobie.

Printre semnalele de avertizare se pot enumera:

îngrijorarea de a nu deranja altă persoană,

stresul de a nu ne face de râs

evitarea în a răspunde apelurilor.

Oamenii petrec din ce în ce mai puțin timp în conexiune directă

"De obicei, lumea vorbește prin mesaje mai mult, de obicei predominant prin mesaje, deoarece există lipsă de comunicare foarte mult în trei persoane și în momentul de față tehnologia ne-a tăiat comunicare a face to face, cum ar veni. Sunt lucruri importante la subiectele importante pe care le scriu, mult mai bine pe prin mesaje", spune un tânăr.

Tendința pentru comunicarea scrisă prin aplicație este remarcată însă și la celelalte generații. Oamenii petrec din ce în ce mai puțin timp în conexiune directă, la întâlniri față în față sau discuții personale

"Mai ales că nu te să dai un telefon, să faci o programare, să întrebi de persoană serioasă e oribil. Nu aş spune chiar o fobie, doar anxietate, presupun", spune un alt tânăr.

"Categoric prin mesaje îmi e mai ușor să scriu și să îmi formulez toată ideea până o transmit. Așa vine mult mai rapid", mai spune o tânără.

Teama de a vorbi la telefon poate afecta viaţa pe mai multe planuri

"Plus că mai ales prin mesaje am timp să reformez de 100 de ori și nu văd reacția live a persoanei. Am lăsat telefonu jos, am trimis un mesaj da, că nu vreau să vă reacția. L-a lăsat jos. Am plecat. Mă întorc într-o oră 100 de mesaje ca răspuns. A, ok... n-am fost acolo, nu le-am simțit", mai spune cineva.

Din păcate, teama de a efectua și de a primi apeluri telefonice poate fi perturbatoare atât pentru viața personală, cât și pentru cea profesională.

Este important să luați în serios această anxietate, spun specialiștii, și să încercați să o învingeți.