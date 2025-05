Nuclearelectrica accelerează realizarea programului de dezvoltare a energiei nucleare

FOTO: Getty Images

Energia nucleară susține astăzi 20% din necesarul de energie al României și reprezintă o opțiune strategică, fiind o componentă esențială a Planului Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice. Prin compania Nuclearelectrica, România are un plan energetic strategic, bazat pe extinderea capacităților nucleare, și susține angajamentul global de a tripla capacitatea de producție a energiei nucleare până în 2050, oferind un exemplu puternic altor țări.

Țara noastră operează de peste 28 de ani, la cele mai înalte standarde de productivitate și securitate nucleară, două reactoare de timp CANDU, care sunt cele mai performante reactoare nucleare din lume, pe baza funcționării în siguranță la cel mai ridicat factor de capacitate, comparativ cu celelalte 440 de reactoare din lume.

România are un organism de reglementare nucleară riguros și experimentat – CNCAN (Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România), responsabil pentru respectarea reglementărilor stricte ale programului nuclear al României. De aemenea, are un lanț de universități de inginerie foarte apreciate, ceea ce sprijină dezvoltarea forței de muncă în domeniul nuclear. De asemenea, există la nivel național un lanț de aprovizionare puternic, gata să contribuie la dezvoltarea programului nuclear național al României.

Dezvoltarea programului nuclear

Nuclearelectrica are în plan dezvoltarea programului de energie nucleară care va crește capacitatea de producție a energiei nucleare, la orizontul anului 2030. Pentru aceasta, se are în vedere:

* Prelungirea duratei de viață a Unității 1 cu încă 30 de ani, având la baza beneficiile recunoscute ale retehnologizării centralelor nucleare – încă 30 de ani de energie curată, fiabilă și accesibilă, la mai puțin de jumătate din costul unui reactor nuclear nou;

* Dezvoltarea Unităților Proiect 3 și 4 de la Cernavod, folosind o tehnologie sigură și performantă, pentru care Nuclearelectrica are deja cea mai bună experiență de operare la standarde de excelență;

*Dezvoltarea centralei cu reactoare modulare mici (SMR-uri), cu multiple beneficii socio-economice și care poate poziționa România ca lider regional.

Finalizarea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, precum și a reactoarelor modulare mici sunt necesare pentru a asigura securitatea energetică și îndeplinirea obiectivelor de decarbonizare stabilite de România. În plus, implementarea în România, până în următorul deceniu, a tehnologiilor SMR este importantă pentru securitatea energetică și pentru atingerea obiectivelor climatice.

Avantajele tehnologiilor SMR

Beneficiile suplimentare ale tehnologiilor modulare mici, cum ar fi producția de căldură, hidrogen curat, posibilitatea de a decarboniza industriile mari, cum ar fi oțelul, cimentul, agricultura, transportul maritim, pot aduce beneficii imense privind decarbonizarea pe termen lung a multor industrii. În plus, SMR-urile pot contribui la menținerea forței de muncă și la crearea a numeroase locuri de muncă în zonele în care industria locală se baza în mod tradițional pe combustibili fosili și pot stimula dezvoltarea centrelor industriale și pot contribui la decarbonizarea acestora. Totodată, Nuclearelectrica este dispusă să împărtășească din cunoștințele și experiența acumulată în peste 28 de ani de operațiuni sigure, precum și din experiența în dezvoltarea unui program nuclear solid în România și a unui program avansat pentru implementarea SMR-urilor altor țări care doresc să dezvolte programe de energie nucleară la cele mai înalte standarde de siguranță.

Programul nuclear civil românesc, un model pentru alte țări

Programul nuclear civil al României poate fi un exemplu pentru alte țări care doresc să își înceapă sau să își extindă programele nucleare. Energia nucleară prezintă multiple avantaje, ca sursă de energie curată, de bază, fără emisii de CO2. Reactoarele de mari dimensiuni ne pot oferi în continuare atât energie curată, cât și stabilitate, în timp ce SMR-urile pot fi adăugate pentru a decarboniza și mai mult sistemul, pentru a ajuta la menținerea forței de muncă și pentru a crea numeroase locuri de muncă în zonele în care industria locală se bazează în mod tradițional pe combustibili fosili. În plus, SMR-urile pot stimula dezvoltarea centrelor industriale și pot contribui la decarbonizarea acestora.

Energia nucleară a contribuit la decarbonizarea economiilor timp de peste o jumătate de deceniu și furnizează în prezent peste 10% din energia electrică consumată la nivel mondial și 50% la nivelul Uniunii Europene.

• Proiecte de energie nucleară în România

Pe lângă securitatea și stabilitatea sistemului energetic național, finalizarea programului de retehnologizare a Unității 1 și a celor două noi unități CANDU, plus 6 module SMR, va aduce, de asemenea, multiple beneficii socio-economice. Printre acestea putem aminti:

– aproximativ 20.000 de locuri de muncă generate indirect;

-24 de milioane de tone de CO2 vor fi evitate anual cu 4 unități în funcțiune, plus SMR;

-contribuția energiei nucleare la producția totală de energie, la nivel național, va crește la aproximativ 36%, ceea ce înseamnă 66% din energia curată;

-dezvoltarea lanțului intern de aprovizionare și a altor industrii colaterale;

-dezvoltarea unei noi generații de ingineri;

– beneficii social-economice pentru comunitățile locale și la nivel național, chiar regional, prin obiectivele Nuclearelectrica.

Stadiul proiectelor dezvoltate de Nuclearelectrica



• Retehnologizarea Unității 1

SNN a semnat contractul EPC, contractul vital pentru finalizarea acestui proiect. Contractul constă în: elaborarea proiectului detaliat și a detaliilor de execuție, achiziția de echipamente și materiale, executarea lucrărilor de retubare și a lucrărilor de renovare, precum și construirea infrastructurii necesare pentru proiectul de renovare a Unății 1 a centralei nucleare de la Cernavodă.

Valoarea estimată a contractului este de 1,9 miliarde EUR, iar intrarea sa în vigoare a fost condiționată de aprobarea Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica și de aprobarea guvernului canadian, aprobare obținută pe 25 ianuarie 2025. Acesta este contractul cheie care va prelungi durata de viață operațională a U1 cu 30 de ani pentru a sprijini obiectivele de decarbonizare ale României prin evitarea a încă 5 milioane de tone de emisii de CO2 anual.



• Proiectul Unităților 3 și 4

Contractul EPCM semnat la Baku reprezintă însăși fundația proiectului, asigurând coordonarea generală a implementării Proiectului prin servicii de proiectare și inginerie, asistență tehnică, asigurarea calității, management de proiect și servicii de sprijin pentru achiziții, prin intermediul unui consorțiu format din parteneri de înaltă calificare profesională, recunoscuți la nivel internațional, precum AtkinsRéalis, Fluor Corporation, Ansaldo Nucleare, Sargent și Lundy. Odată ce Unitățile 3 și 4 vor fi conectate la rețea, 66% din energia curată a României va fi furnizată de energia nucleară, demonstrând, încă o dată, rolul critic al energiei nucleare în decarbonizarea profundă.

Contractul EPCM, cu o durată estimată de 108 luni, este structurat în două faze, și anume faza LNTP (24-30 de luni) și, ulterior, sub rezerva perfecționării și convenirii condițiilor comerciale și a luării Deciziei Finale de Investiție în conformitate cu Acordul de sprijin dintre statul român și SNN, faza FNTP (80-84 de luni).

La sfârșitul fazei LNTP, fezabilitatea proiectului va fi reexaminată pe baza noilor indicatori tehnici și economici și va fi adoptată Decizia Finală de Investiție, permițând astfel avansarea în Faza III – Construcție (FNTP).

Acesta este un proiect strategic pentru securitatea energetică pe termen lung și decarbonizarea profundă a României, un dezvoltator al lanțului de aprovizionare și o nouă generație de specialiști. Astăzi, odată cu încheierea contractului EPCM, acest proiect este pe drumul cel bun pentru a deveni realitate la începutul anilor 2030.



• Instalația de Detritiere

Compania Națională Nuclearelectrica SA și Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) au anunțat anul trecut începerea lucrărilor la prima instalație de îndepărtare a tritiului din Europa, amplasată la Centrala Nucleară Cernavodă. Această inițiativă marchează un pas înainte semnificativ în tehnologia nucleară și în protecția mediului, în conformitate cu obiectivele de sustenabilitate ale Uniunii Europene.

Instalația de detritiere va elimina tritiul din instalație, ceea ce va duce la o protecție sporită a mediului, în deplină concordanță cu obiectivele ESG ale Nuclearelectrica și ale Europei. Folosind o tehnologie românească inovatoare, dezvoltată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Rm. Vâlcea, CTRF va fi a treia din lume și prima din Europa și va oferi României oportunitatea de a deveni un centru european pentru producția și exportul de tritiu – combustibilul candidat pentru viitoarele reactoare de fuziune. România are, de asemenea, oportunitatea de a-și dezvolta lanțul de aprovizionare și de a deveni un centru de dezvoltare și export de tehnologie și know-how românesc, folosind industrie și forță de muncă locală.

Proiectul CTRF, derulat de ICSI Rm. Vâlcea, utilizează cea mai avansată tehnologie CTRF, incluzând cerințele de securitate nucleară actualizate pentru o instalație industrială de îndepărtare a tritiului, așa cum au fost stabilite de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare din România (CNCAN).

• Izotopi medicali

Angajată într-un parteneriat cu Framatome, Nuclearelectrica face un pas esențial în dezvoltarea medicinei nucleare. În baza tehnologiei brevetate de Framatome se poate asigura o producție fiabilă, la scară industrială a Lu-177, un izotop medical utilizat pentru terapiile țintite împotriva cancerului. Actualmente, această tehnologie este instalată la Bruce Power, Canada și a fost instalată în timpul unei opriri planificate a reactorului.

Cele două companii au demarat implementarea proiectului, care include proiectarea detaliată, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de iradiere la Unitatea 2 a centralei nucleareo-electrice de la Cernavodă. Lansarea unui serviciu comercial de iradiere la scară largă pentru izotopi medicali este prevăzută pentru anul 2028.



• SMR

Proiectul se află în fază incipientă, în prezent realizându-se faza a 2-a a studiilor FEED 2. Proiectul va avea o capacitate instalată de 462 MW.

Nuclearelectrica a avut viziunea strategică și a conturat leadership-ul României în analiza si implementarea SMR, urmată acum de tot mai multe țări. România a început această analiză încă din 2019 și acum are un program avansat de implementare a SMR-urilor în acest deceniu.

SUA, Canada, Franța, Marea Britanie, Polonia, Republica Cehă, Estonia, Slovacia, Bulgaria sunt țări care sunt interesate de dezvoltarea SMR și fac deja primii pași în dezvoltare. Este într-adevăr o competiție între țări pentru a avea prioritate în dezvoltare și implementare, deoarece primele state din Europa care vor instala SMR vor obține și beneficii: dezvoltarea lanțului de aprovizionare și a capacităților; industria și forța de muncă locală vor putea fi implicate în dezvoltarea de proiecte regionale; capacități de operare; infrastructura de reglementare; expertiză în gestionarea proiectelor.

România, prin Nuclearelectrica, contribuie la dezvoltarea industriei nucleare, pe baza pașilor pe care i-a făcut deja până acum, promovând, de asemenea, o colaborare puternică la nivel statal pentru a consolida eforturile și inițiativele și pentru a asigura implementarea cu succes a proiectelor nucleare.