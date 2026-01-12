Cum a distrus Garda Revoluționară din Iran economia și de ce s-a prăbușit moneda

La momentul revoluției iraniene din 1979, un dolar american se schimba pentru aproximativ 70 de riali iranieni. Foto: Profimedia Images

Economia Iranului a fost, după Revoluția din 1979, acaparată de un grup de privilegiați care au avut acces la un curs de schimb stabili, stabilit de stat, la afaceri avantajoase cu statul și rute comerciale sigure în detrimentul comercianților privați și ai cetățenilor neconectați la putere. În fruntea acestor privilegiați se află Garda Revoluționară Islamică (IRGC), care în prezent domină mari părți ale economiei: de la construcții și energie până la porturi și telecomunicații. În tot acest timp, iranienii sărăcesc. Nu este deloc o coincidență că cele mai radicale scandări anti-regim răsună în Marele Bazar din Teheran, inima comercială a Teheranului, relatează Euronews într-o amplă analiză despre declinul economic al Iranului.

IRGC nu este doar o forță militară, este un centru de putere paralel, cu o misiune revoluționară și religioasă. Înființată după schimbarea de regim din 1979, aceasta urmărește să protejeze fundamentele islamice ale republicii și să proiecteze forță în afara granițelor.

Rolul său economic s-a extins în timpul războiului Iran–Irak (1980–1988), când a construit capacități independente de inginerie și logistică pentru a susține conflictul.

Iranul se află în prezent în mijlocul unor proteste naționale continue, declanșate de deprecierea rapidă a monedei și de creșterea accentuată a prețurilor.

Deși guvernul a încercat să pună vina exclusiv pe sancțiunile globale extinse impuse țării, protestatarii au legat clar cauza nemulțumirilor de conducerea statului. Slogane precum „Moarte dictatorului” sau „Moarte lui Khamenei” au răsunat pe străzile mai multor orașe iraniene, manifestanții cerând „democrație și egalitate”.

Paradoxul regimului sever de sancțiuni

La momentul revoluției iraniene din 1979, un dolar american se schimba pentru aproximativ 70 de riali iranieni. La începutul anului 2026, cursul a depășit 1,4 milioane de riali, ceea ce înseamnă că moneda Iranului și-a pierdut de aproximativ 20.000 de ori din valoare în patru decenii.

Sancțiunile, inflația și izolarea diplomatică sunt adesea invocate drept cauze ale acestui colaps. ONU a reimpus sancțiuni asupra Iranului în septembrie 2025, după ce Consiliul de Securitate nu a reușit să adopte o rezoluție pentru menținerea relaxării sancțiunilor. Această relaxare era legată de acorduri anterioare de neproliferare menite să limiteze capacitatea Iranului de a dezvolta arme nucleare.

Măsurile ONU restabilite includ un embargo asupra armelor convenționale, restricții legate de programul de rachete balistice al Iranului, înghețări țintite de active și interdicții de călătorie.

Uniunea Europeană aplică sancțiuni similare, precum și sancțiuni legate de situația drepturilor omului din Iran și de rolul acestuia în furnizarea de drone Rusiei, utilizate în invazia în curs a Ucrainei.

Potrivit proiectului Iran Open Data, o inițiativă nonprofit de jurnalism de date, „Iranul pierde aproximativ 20% din potențialele venituri din exporturile de petrol în încercarea de a ocoli sancțiunile SUA… în pofida creșterii livrărilor către țări precum China și Malaezia”.

Veniturile petroliere ale Teheranului continuă să fie sub așteptări, deoarece sancțiunile obligă Iranul să vândă petrol prin rute indirecte, mult mai costisitoare.

Încărcăturile sunt adesea vândute la preț redus pentru a atrage cumpărători, apoi mutate prin intermediari și companii-fantomă. Sunt transportate cu petroliere din „flota fantomă” și manipulate prin metode brute, precum transferuri de la navă la navă în largul mării și stocare offshore, toate acestea reducând prețul final obținut de Iran pe baril.

Iran Open Data a estimat că, în anul încheiat în martie 2025, Iranul a obținut aproximativ 23,2 miliarde de dolari (19,81 miliarde euro) din exporturile de petrol, dar ar fi putut câștiga peste 28 de miliarde de dolari (23,9 miliarde euro), pe baza urmăririi petrolierelor și a prețurilor de referință. Diferența de aproximativ 5 miliarde de dolari (4,26 miliarde euro) este legată de costurile de evitare a sancțiunilor.

Potrivit Băncii Mondiale, Iranul a „suferit un deceniu pierdut de creștere economică” din cauza concentrării continue pe petrol și a regimului de sancțiuni. În medie, produsul intern brut pe cap de locuitor s-a contractat cu 0,6% anual între 2011 și 2020.

„În ultimul deceniu, aproape 10 milioane de iranieni au căzut în sărăcie. Între 2011 și 2020, ponderea iranienilor care trăiesc sub pragul internațional al sărăciei…a crescut de la 20% la 28,1%”, arată raportul Băncii Mondiale.

Nu doar numărul persoanelor sărace a crescut, ci și precaritatea generală a iranienilor care reușesc să se mențină peste pragul sărăciei.

„Patruzeci la sută dintre iranieni sunt vulnerabili la alunecarea în sărăcie, riscul ca aceștia să devină săraci în viitorul apropiat fiind mai mare de unu din cinci, o creștere de 10 puncte procentuale față de 2011”, avertizează analiștii Băncii Mondiale în raportul citat.

O economie paralelă pentru privilegiați

În timpul reconstrucției postbelice din anii ’90, firmele afiliate IRGC, în special Khatam al-Anbiya, principalul său braț de inginerie, au început să câștige contracte majore de stat.

În timp, acestea s-au extins în petrol și gaze, infrastructură, transport, porturi, telecomunicații, minerit și logistică. Pe scurt, domină surse extrem de profitabile și sigure de venit și finanțare.

Multe dintre aceste proiecte au fost atribuite fără licitații competitive și cu o supraveghere civilă limitată. Rezultatul este o economie duală: un sector civil formal, supus reglementărilor, și un sistem paralel controlat de actori militari și de securitate.

Oficialii iranieni se referă adesea la acest model ca la o „economie a rezistenței”, concepută pentru a supraviețui sancțiunilor (eghtesad-e moqavemati). Doctrina, promovată de liderul suprem Ali Khamenei, a fost codificată în februarie 2014 într-un set de „politici generale”.

În practică, spun analiștii, sloganul a oferit acoperire politică pentru o economie mai puternic dirijată de stat și influențată de aparatul de securitate, concentrând bogăția și puterea și marginalizând afacerile private.

În mod ironic, sancțiunile, concepute în mare parte de guvernele occidentale pentru a pune presiune pe Teheran, au contribuit la consolidarea exact a sistemului economic pe care trebuiau să îl slăbească.

Pe măsură ce firmele străine au părăsit Iranul și companiile interne au întâmpinat dificultăți, entitățile legate de IRGC au fost mai bine poziționate pentru a opera sub restricții. Ele au beneficiat de acces la valută, rute comerciale informale și protecție din partea aparatului de securitate.

Consiliul Gardienilor, însărcinat cu protejarea instituțiilor politice ale Iranului, contribuie la consolidarea grupurilor militare și a rețelelor lor economice. Acesta modelează legislația în funcție de interesele lor și, prin puterea de a valida eligibilitatea candidaților, se asigură că persoane loiale sunt plasate în funcții alese cu autoritate de supraveghere.

Cursuri fixe versus cursuri reale

În acest sistem, instabilitatea monetară devine structurală, nu accidentală. Accesul la dolari sau la licențe de import depinde mai puțin de forțele pieței și mai mult de alinierea politică, ceea ce a subminat încrederea în rial.

După reimpunerea sancțiunilor americane în 2018, statul a stabilit un curs subvenționat sau artificial pentru importurile esențiale, de 42.000 de riali pentru un dolar. De-a lungul anilor, eligibilitatea pentru tranzacționarea la acest curs a fost restrânsă în mod repetat, pe măsură ce rezervele de dolari s-au diminuat.

Politica a fost eliminată oficial în 2022, dar a fost rapid înlocuită cu un alt curs subvenționat, stabilit la 285.000 de riali pentru un dolar, în timp ce cursul paralel era de aproximativ 580.000–630.000 în 2024, potrivit Băncii Mondiale. Această diferență este importantă deoarece transformă dolarul într-un privilegiu alocat administrativ de guvern.

Banca Mondială a subliniat că Iranul a acoperit frecvent golurile din finanțele publice și deficitele bugetare prin injectarea efectivă de bani în economie, adică a făcut cel mai prost lucru posibil într-un context de inflație persistentă.

Gospodăriile și firmele își mută apoi economiile în dolari și bunuri, ceea ce pune o presiune suplimentară asupra rialului și poate transforma scăderile valorii monedei într-un ciclu auto-alimentat.

Puține locuri surprind profunzimea durerii economice a Iranului la fel de clar precum scandările care se aud din Marele Bazar din Teheran. Datând cel puțin din secolul al XVI-lea, bazarul este mai mult decât o zonă comercială. Este un centru nervos al comerțului, care leagă negustorii și lanțurile de aprovizionare și reprezintă un spațiu-cheie pentru relaționare.

Tot mai mult, acesta a devenit un barometru al furiei publice. Atunci când se închide sau se umple de protestatari, semnalează că durerea economică lovește inima comercială a capitalei. De aceea, scandări precum „Negustorul poate muri, dar nu va accepta niciodată umilința!” au o greutate aparte atunci când răsună pe culoarele sale istorice.