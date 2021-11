Pacienții Spitalului Colentina se plâng medicilor că le este frig. De două zile, caloriferele sunt reci ca gheața

Termoenergetica a anunțat că timp de două zile nu va fi apă. Iar când managerul a fost întrebat de pacienți, dar și de medici, despre situație, acesta a spus că a fost anunțat că este vorba de o avarie RADET care a fost reparată, urmând ca din seara zilei de joi spitalul să aibă din nou atât căldură, cât și apă caldă. Dar, pacientii au stat deja două zile în frig.

Unii pacienți ar fi apelat la aeroterme sau pur și simplu la pături. De altfel, sute de blocuri din București nu au apă caldă în aceste momente.

"Am simțit cu toții pe pilea noastră că temperaturile au scăzut noaptea și s-au înregistrat valori sub minus. Cei de la Termoenergetica au făcut un anunț cu privire la faptul că timp de două zile nu va fi cădură în unitatea spitalicească, iar managerul, când a fost întrebat atât de medici, cât și de pacienți, a spus că a fost anunțat că a fost o avarie RADET, dar care s-a reparat astăzi și speră ca în cursul serii de astăzi să revină căldura", a spus Andreea Cigolea, în emisiunea News Hour with CNN.

Bucureştenii ar putea plăti facturi duble la căldură

Nicuşor Dan cere o linie de ajutor bugetar prin care să acopere golul, astfel încât oamenii să plătească la fel ca anul trecut.

Premierul interimar Florin Cîţu le-a transmis primarilor că în această săptămână vor fi alocate o parte din sumele care să susţină o parte din subvenţia la gigacalorie, în această iarnă.

Potrivit lui Florin Cîţu, fondurile vor fi destinate numai suportării a unei părţi din această subvenţie şi nu pentru amenzi sau alte plăţi restante.

"Acum vom rezolva situația aceasta punctuală, vom subvenționa o parte din gigacalorie, din banii de la buget, dar nu e o situație pentru termen lung", a spus Florin Cîţu.

"Să ne gândim în paralel la un plan pe termen lung. Cum putem să folosim resurse pentru investiții sau ce acte normative sunt necesare”, le-a mai spus Cîțu primarilor de municipii.

El precizează că banii vor fi dați strict pentru subvenție, nu pentru amenzi ori pentru plăți restante.

"Această alocare o facem pentru subvenția la gigacalorie, nu pentru restanțe, amenzi. Asta nu vom face”, a subliniat premierul interimar.

