Nicușor Dan spune că gigacaloria va avea două prețuri în București: unul până în ianuarie 2022 și altul după

Prețul gigacaloriei în București va crește, iar Primăria Capitalei va crește și subvenția, a anunțat vineri primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Edilul nu a putut oferi un preț final al gigacaloriei, acesta urmând a fi definitivat în următoarele zile.

Nicuşor Dan: "În iarna 2021-2022 va fi puţin mai bine ca iarna trecută"

Nicuşor Dan susţine că Primăria Capitalei are bani să mărească subvenţia pentru gigacalorie, dar decizia finală aparţine Consiliului General.

"Înţeleg întrebarea, dar nu pot să mă angajez într-o decizie pe care o ia Consiliul general. În momentul acesta plătim 950 de milioane şi putem să plătim 100-200 de milioane în plus, iar decizia o ia consiliul (...).

Am spus de mai multe ori, inclusiv începând cu toamna anului trecut, am spus că nu se pot face minuni în timp scurt, că în 2-3 ani o să fie mult mai bine şi în iarna 2021-2022 va fi puţin mai bine ca iarna trecută, cu avariile care sunt inerente pe reţeaua pe care am moştenit-o.

O să avem căldură anul acesta puţin mai bine ca anul trecut", a declarat, vineri, edilul Capitalei, Nicuşor Dan.

Prețul de producție al gigacaloriei crește de la 206 lei la 329 de lei, plus TVA, a precizat primarul.

Subvenţia la căldură creşte, preţurile rămân tot mari

Din ianuarie 2022, TVA scade de la 19% la 5%, ceea ce va duce la reducerea prețului gigacaloriei anul viitor.

Tariful de transport și distribuție, de 220 lei în prezent, urmează să fie modificat de Termoenergetica și aprobat de ANRE, ceea ce se va întâmpla în curând, a adăugat edilul Nicuşor Dan.



