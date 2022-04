Părintele Vasile Ioana explică ce semnificație are slujba Prohodul Domnului pentru credincioşi

Părintele Vasile Ioana, parohul Bisericii Sfântul Nicolae, a vorbit în exclusivitate în cadrul emisiunii News Hour With CNN de la Antena 3, despre semnificaţia Prohodului pentru credincioşi, slujbă la care credincioşii participă, prin tradiţie, în număr foarte mare.

Vasile Ioana: "Mormântul Domnului este în sufletul fiecărui creştin"

"Noi suntem creştini pentru că Iisus Hristos a înviat din morţi şi Mormântul Domnului este cel mai sfânt loc de pe pământ şi cei care au ajuns cel puţin odată acolo păstreaza vie amintirea aceasta.

Mormântul lui Iisus Hristos este în fiecare biserică astăzi. Trecerea pe sub masă înseamnă intrarea în mormânt, adică şi noi credincioşii din toate colţurile lumii, din toată ţara, la noi acasă, la ţară, în oraşe, peste tot la munte şi la mare, la bisrica de la coltul străzii când intrăm astăzi în biserică si trecem pe sub masă poate acest cuvant poate ca duce în eroare oameni, trecerea pe sub masa nu este nicio masa. Acolo este epitaful sfânt şi trece pe sub sfânta masa, ca şi cum am intra în mormantul lui Iisus şi acolo în faţă este crucea, adică Golgota. Deci sărutăm şi noi cu multa evlavie şi pioşenie, picioarele lui Iisus răstignit pe cruce astăzi.

Vasile Ioana explică ce trebuie să facem astăzi la Prohod

Ce putem să facem noi astăzi la Prohod, decât să fim alături de pătimirile Domnului, să plângem cu El, să suferim cu El, să ne doară cum l-a durut pe El, pentru ca să ne şi bucurăm apoi de victoria aceasta uriaşă asupra morţii, împreuna cu El.

Aşadar, este o împreună pătimire. Haideti fraţilor veniti la Prohod în seara aceasta. Nu rămâneţi în faţa televizoarelor. Recomand oamenilor să plece de acasă. Să veniţi la Prohod în seara aceasta, să mergeţi de trei ori împrejurul bisericilor voastre din cartierele voastre ca să simţiţi că sunteţi şi voi la priveghi cu Hristos.

Vasile Ioana: "Ziua aceasta este ziua iertării"

De aceea, vinerea ţinem post pentru că răstignirea lui Hristos înseamnă biruinţa iubirii, a binelui, a păcii asupra răului, a urii, asupra răutăţii. Iisus Hristos nu era un împărat care să îi salveze pe iudei de imperiul roman. El a fost şi este împaratul inimilor. El a venit sa ne salveze sufletele noastre şi de aceea primul cuvânt a Lui, în momentul în care a fost răstignit pe cruce, a fost "Iartă-i Doamne că nu ştiu ce fac".

El ne-a dăruit nouă acest dar uriaş, iertarea păcatelor. El a topit în iubirea Lui mare toate păcatele noastre. El ne-a dăruit iertarea Lui şi acest lucru ne obligă şi pe noi conform rugăciunii domneşti "şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri". E limpede că sărbătoarea aceasta este sărbatoarea iertării şi dacă noi primim iertare de toate păcatele noastre, este cinstit ca şi noi să dăm iertare celui care ne-a greşit. Dacă noi nu facem asta, efectul iertării păcatului Domnului nu este la fel de mare", a spus părintele Vasile Ioana, în exclusivitate la Antena 3.