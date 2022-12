În Parlament bate vântul, deşi erau anunţate activităţi în comisii. Unde au dispărut toţi parlamentarii care au spus că sunt la muncă

Aleşii şi-au luat vacanță parlamentară înainte de Crăciun. Aceasta ține până la 1 februarie, pentru că atunci începe noua sesiune. Până la acel moment, deputații și senatorii nu mai vin în Parlament, deși astăzi şi-au trecut activitate în comisiile de specialitate.

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

Zece comisii au anunțat zilele acestea activitate în Parlament, dar doar pe hârtie. Cele mai multe dintre ele au studiu individual, ceea ce înseamnă că aleșii nu fac nimic pentru interesul poporului, ci pentru interesul propriu.

Echipa Antena 3 CNN a mers la două dintre comisii să vadă dacă găsește pe cineva la muncă şi surpriză: nu era nimeni!

Pe site-ul Camerei Deputaților figurează comisiile de specialitate cu activitate, astăzi dar și mâine. Deși niciun parlamentar nu se afla fizic la muncă, noi am mers să vedem dacă vreun deputat studiază individual proiectele de la comisie.

Ușa era încuiată, așadar nimeni nu studiază aceste proiecte. La comisia de Cultură din Camera Deputaților, ușa are un sigiliu, ceea ce înseamnă că nimeni nu poate fi prezent în sala de ședință, deşi pe siteul cdep.ro, comisia de cultură figurează cu activitate miercuri, dar și joi, însă cu studiu individual.

Am încercat să îi contactăm pe aleşii din cele două comisii unde am mers, dar nu am avut prea mult succes. După câteva încercări ne-a răspuns un deputat neafiliat, care a dat vina pe foştii colegi de partid pentru lipsa activității.

Parlamentarii au lăsat proiecte importante restante pentru anul viitor, pentru că nu s-au mai grăbit să le treacă în această sesiune parlamentară. Unul dintre proiecte face referire la impozitarea pensiilor care depășesc 3000 de lei, un proiect propus de PNL, care a trecut tacit de Senat, dar care a ajuns la Camera Deputaților și va rămâne acolo până la 1 februarie.