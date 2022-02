Antena 3 › Emisiuni › News Hour with CNN › Polița RCA a ajuns să coste cât o rată la mașină. Cât plătesc acum șoferii tineri pe asigurarea auto Polița RCA a ajuns să coste cât o rată la mașină. Cât plătesc acum șoferii tineri pe asigurarea auto

Polița RCA a ajuns să coste cât o rată la mașină. Cât plătesc acum șoferii tineri pe asigurarea auto

Sursa foto: Arhivă | Antena 3

Asigurarea auto obligatorie costă cât rata la maşină! Aici am ajuns, după ce poliţele RCA şi-au dublat preţurile în ultima jumătate de an. Partea şi mai rea este că Autoritatea de Supraveghere Financiară are în plan să majoreze contribuţiile către Fondul de Garantare al Asiguraţilor din partea companiilor de asigurări. Asta ar putea însemna noi scumpiri pe piaţa RCA.