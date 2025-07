O femeie a cumpărat dintr-un second-hand o bijuterie cu 1 dolar. Apoi a descoperit valoarea sa reală

Bijuteria cumpărată cu 1 dolar de Sarah Blackstone FOTO: Reddit/ u/SSDDNoBounceNoPlay

O femeie a fost șocată să descopere adevărata valoare a unui pandantiv pe care îl cumpărase de la un magazin second-hand din California cu doar 1 dolar.

Sarah Blackstone a găsit piesa „acum câțiva ani” la magazinul Cedar Glen Thrift and Collectibles din Lake Arrowhead, iar aceasta i-a atras imediat atenția.

„Îmi place să caut comori printre bijuteriile din magazinele second-hand, pentru orice eventualitate”, a declarat Blackstone pentru Newsweek. „Când am cerut să văd această piesă am simțit imediat că este grea și asta m-a atras”.

Blackstone este una dintre milioanele de persoane din SUA care caută chilipiruri în vasta rețea de magazine second-hand din țară. În 2024, existau peste 25.000 de magazine de acest gen în SUA, conform datelor colectate de CapitalOne Shopping.

Partea atractivă a cumpărăturilor second-hand este șansa de a da peste comori ascunse. În trecut, clienții au descoperit tot felul de obiecte, de la moșteniri de familie pierdute, până la haine vintage cu secrete ascunse.

Pandantivul lui Blackstone nu a făcut excepție. Totuși, avea să treacă ceva vreme până când adevărata sa valoare să fie dezvăluită.

De fapt, mult timp ea nu a știut că piesa are o valoare mare. „Când am ajuns acasă, am pus pandantivul pe un lanț fin de argint pe care îl purtam ocazional”, a spus Blackstone. „Credeam că este aur și îl tratam cu grijă, dar nu realizam ce era, de fapt”.

Abia ani mai târziu, când vindea alte bijuterii pe care nu mai voia să le păstreze, Blackstone a descoperit adevărata valoare a pandantivului.

„Un magazin de topit metale la care vindeam bijuterii distruse mi-a oferit recent bani pe loc pentru el”, a spus Blackstone. „Mi-am dat seama că merită să-l evaluez corespunzător”.

Suma oferită acolo, pe loc, a luat-o prin surprindere: 240 de dolari.

„Am fost surprinsă să aud suma atât de mare, de 240 de dolari, pentru o valoare scăzută de topire”, a spus Blackstone. „Așa că am decis să postez o poză, să văd ce cred experții. Eram curioasă despre originea bijuteriei și cât ar putea valora la vânzare”.

Blackstone a postat o fotografie cu piesa pe Reddit, cu contul u/SSDDNoBounceNoPlay, sperând să afle mai multe.

„Am vrut să împărtășesc asta în comunitatea Jewelry Identification de pe Reddit, pentru că sunt atât de mulți experți dispuși să răspundă întrebărilor aparent imposibile”, a spus ea. „Puterea colaborării este nesfârșită și nu cunosc mulți pasionați de bijuterii”.

Experții online nu au dezamăgit. În câteva ore de la postare, aceștia au dedus că piesa a fost realizată de un celebru bijutier nativ din Alaska pe nume Ralph Gorichanaz.

Acest interes reînnoit pentru piesă a determinat-o pe Blackstone să-și continue planurile de a o evalua oficial. Rezultatele nu au dezamăgit: un expert a concluzionat că pandantivul era făcut din 6,3 grame de aur de 14 karate.

Când Blackstone a împărtășit această veste pe Reddit, un alt utilizator a dedus că piesa ar avea o valoare de „aproximativ 371,71 dolari, bazată pe prețul actual de piață de 58,99 dolari pe gram, conform unui site de evaluare a aurului”.

Totuși, acesta a notat că această estimare se bazează pe presupunerea că aurul ar fi „vândut ca metal vechi sau pentru valoarea sa ca metal topit”. Piesa probabil valorează mult mai mult. Cât exact, însă, încă nu este stabilit. Blackstone a contactat bijutierul Gorichanaz pentru mai multe informații. Indiferent de rezultat, este încântată să fi făcut o astfel de descoperire neașteptată după atât de mult timp.

„Acesta este cu siguranță cel mai bun chilipir pe care l-am găsit vreodată la second-hand”, a spus Blackstone. „Găsesc multe lucruri bune, dar asta nu mi-aș fi imaginat-o niciodată”.