Psiholog, despre profilul elevului care a comis masacrul de la Belgrad: "El devine făptaș într-o singură și unică variantă, cineva acasă l-a provocat"

Autoritățile de la Belgrad susțin că elevul de 13 ani și-a plănuit atacul minuțios timp de o lună şi nu are remușcări, fiind mulţumit că este un erou. Psihologul, Radu Leca a dezvăluit ce anume a declanșat un asemenea comportament şi la ce ar trebui să fim atenţi.

Conform datelor oficiale, Serbia este al treilea stat din lume la numărul mare de arme deținute de civili. Astfel, potrivit Small Arm Survey, în țara vecină există 2.000.719 arme deținute de populație, mai exact 39 de arme la 100 de locuitori.

Dacă facem o comparație cu România, aici avem 2,63 arme la 100 de locuitori. La nivel internațional, doar SUA, și Iemenul depășesc Serbia la acest capitol.

SUA conduce, de altfel, topul și la numărul celor mai numărul cel mai mare de atacuri în școli comise de elevi. Autoritățile de la Belgrad susțin că elevul de 13 ani și-a plănuit atacul minuțios timp de o lună.

Asupra lui s-a găsit un plan al școlii pe care erau trecute țintele primare. Planul conținea o hartă a școlii cu traseul pe care urma să îl parcurgă și sălile de clasă în care urma să intre.

Planul copilului, spun experții, pare inspirat dintr-un joc video. Ce s-a aflat după atentat? Copilul se pare că era victima bullying-ului școlar. Era considerat de către ceilalți colegi ceea ce noi spunem un tocilar. Acesta e motivul pentru care conducerea școlii la transferat într-o altă clasă.

A fost agresat și există un raport medical în acest sens. Are părinți intelectuali, tatăl medic radiolog, mamă profesor universitar. Pentru că are sub 14 ani, conform legislației sârbe, el nu răspunde penal. Băiatul va fi evaluat psihologic și se presupune că va fi internat într-o unitate medicală cu regim închis.

Primele lui cuvinte când a sunat la 112 au fost că :"sunt un psihopat care trebuie să se calmeze".Procurorii care l-au audiat spun că nu a arătat remușcări.

"El nu are remușcări. Nu înţelege ce a făcut pentru că crede că acum a devenit erou pentru unii dintre ei, din păcate, pe reţele de socializare. De la băiatul persecutat pentru că a fost mai bun ca alţii este mulţumit pentru că pentru unii a devenit acum erou", a spus Aleksandar Vucic, preşedintele Serbiei.

Întrebat despre acest caz, Radu Leca, psiholog copii, a spus:

"Se vorbește despre noțiunea de erou. Această noțiune este extrem de periculoasă, nu periculoasă. Acest copil nu este un erou. Acest copil este un făptaș.

Fapta pe care el a realizat-o a pus în pericol zeci de vieți și a traumatizat zeci de familii. Despre ce este vorba? El însuși victima bullying-ului a ajuns să reacționeze cu o ferocitate ieșită din comun la adresa unor prezumtivi făptași care au râs de el, l-au umilit și l-au batjocorit, iar răspunsul lui, după studierea timp de luni de zile și plănuirea pentru 30 de zile a atacului pe jocurile online, a fost să spargă codul de acces de la seiful tatălui, să-și însușească arma și să o descarce de 57 de ori, în conformitate cu datele media date publicității, în colegii săi. Asta înseamnă bullying-ul în varianta în care un copil de intelectual care locuiește în spațiul online, victima bullying-ului a reacționat.

Vă aduc, cu respect, aminte filmulețele care au făcut înconjurul mapamondului în care un băiețel supraponderal de 1,65m de care se râdea a avut o reacție care n-are nicio legătură cu această reacție. Și-a luat atacatorul făptașul și l-a izbit de pământ. El 13 ani, atacatorul 11 ani. Aceste moduri de reacție țin de tulburarea de comportament. Acești copii au nevoie de ajutor atât făptașii, cât și victimele.

Nu și-ar fi închipuit nimeni niciodată că avem de-a face cu un asemenea tip de reacții. Niciodată. Acum, la nivelul școlilor românești, la nivel teritorial național, există această practică extrem de toxică și de periculoasă, în care bullying-ul este ascuns.

Directorii de școli din România se tem de orice formă de bullying și preferă să tacă, să nu spună nimănui nimic, să nu se formeze acel dosar celebru și să-și cheme atât victimele, cât și făptași, părinții în același loc. Și să se înțeleagă.

Trebuie să spune următorul lucru cel care este făptaș are un mod de operare acasă. El nu devine făptaș degeaba. El devine făptaș într-o singură și unică variantă, cineva acasă îl provoacă. El la rândul său acasă este o victimă și când se duce la școală, în mediu academic, își alege un om sensibil, mult mai timid decât el, net inferior, de care râde că poartă ochelari, că este slab sau că este obez, că este mult prea înalt și slab, că este mult prea micuț, că este îmbrăcat cu anumite culori care să ducă în ideea de proximă apropiere de comunitate LGBT. Se va râde de acești copii. Groaznic", a spus Radu Leca, psiholog copii, la News Hour with CNN de la Antena 3 CNN.