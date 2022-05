Regulile inepte pe care trebuiau să le respecte femeile care voiau să mediteze alături de "noul Bivolaru" al României

Toate casele de acolo au fost cumpărate de gurul Adi de la Brad şi toate au fost dedicate centrului de meditaţie Vipassana. Practic, cine venea aici era complet izolat de lume.

Mai mult, cei care voiau să parcurgă un curs de 10 zile trebuiau să se supună unor reguli stricte - fără telefon mobil, laptop sau orice alt gadget, fără bagaj prea mare, de preferat un rucsac, să nu scoată un cuvânt în primele trei zile, să nu facă pretenţii la mâncare şi regula de bază - să asculte şi să se supună întru totul indicaţiilor liderului spiritual, în speţă, fostului miner Ardelean Fărcaş.

Centrul spiritual funcționează de 25 de ani, iar acum au ieșit la iveală fapte șocante.

"Deși întreaga comunitate din zonă avea mari semne de întrebare cu privire la ceea ce se petrecea în acea comunitate, nimeni niciodată nu a mers la Poliție pentru a depune o plângere. De altfel, surse din rândul anchetei susțin că autoritățile s-au autosesizat abia la scurt timp după ce vedeta din România a postat pe internet și a povestit cei trei ani pe care i-a petrecut acolo.

De atunci și până în prezent au strâns foarte multe mărturii, motiv pentru care anchetatorii au efectuat 14 percheziții domiciliare în urma cărora au găsit suficiente dovezi astfel încât acest guru din Munții Apuseni să fie reținut, iar mai apoi arestat pentru 30 de zile", a transmis corespondentul Antena 3 Andreea Borboros.

Surse din interiorul anchetei vorbesc despre abuzuri sexuale care aveau loc în incinta centrului de meditație, însă ele erau cumva consimțite, deoarece tinerele erau manipulate și li se spunea faptul că dacă vor întreține relații sexuale cu guru vor scăpa de probleme medicale.

Un lucru este însă cert: în urma perchezițiilor au fost descoperiți nu mai puțin de 23 de minori care nu au fost niciodată în școală.

El este Guru din Hunedoara care ar avea copii cu multe dintre "adeptele" sale pe care le-a abuzat

Au apărut primele imagini cu Guru din Hunedoara, cunoscut ca "Adi de la Brad", cel care a băgat spaima în locuitorii zonei.

Cunoscut ca un lider al unei comunități spirituale din Munții Apuseni, el a fost arestat.

Bărbatul este cunoscut că "Adi de la Brad" și a înființat în urmă cu mulţi ani comunitatea numită "Copiii Soarelui".

Polițiștii îl bănuiesc pe liderul comunității de mai multe infracțiuni, printre care şantaj, viol şi hărțuire sexuală.

Asociația "Copiii Soarelui" este coordonată de Adrian Ardelean Fărcaș, cunoscut în zona că "Adi de la Brad".

Polițiștii s-au sesizat, în urmă cu o lună, după ce au apărut mai multe informații că în comunitate se întâmplă lucruri ciudate. Este vorba de infracțiuni prin care persoanele care ajung acolo ar fi private de libertate, iar femeile sunt hărțuite sexual.

Una dintre tinerele care l-a cunoscut pe guru-ul comunității este chiar o fosta cântăreață. Damia Salloums spune că și-a depăşit frica. Într-o filmare postată pe o rețea de socializare, fata povestește ce a trăit în centrul de meditații de la Dumbrava de Sus.

"Adevărul e că nu știu ce face acest om care deține acest loc (...) Dar prin tot ce face e contrar, manipulează, cei din jurul lui sunt manipulați prin frică, nu au putere de decizie, se bagă în viața lor familială și sexuală", povestește tânăra.

"Tații copiilor nu aveau voie să îi vadă, că le transmiteau karmă"

Fata a locuit aproape trei ani lângă Copiii Soarelui. A făcut cursuri, a muncit. S-a îndrăgostit și a făcut un copil cu un bărbat din comunitate. Toți trei au păr[sit comunitatea la începutul anului 2021.

"Nu știu ce puteri extrasenzoriale are, dar are putere de manipulare și de a înnebuni oamenii. Și oamenii îl lasă. Nu au grijă de animale, locul e plin de purici, plantele sunt îngrijite când și cum.

Este un om nervos, supărat, e libidinos, se dă la toate femeile, manipulează și are grijă ca cei care se deschid să facă ce zice el. Tații copiilor nu aveau voie să îi atingă, să îi vadă, că le transmiteau karmă", a mai povestit fosta cântăreață.

"Omul are mai multe femei, cu care are mai mulți copii. Sunt femei puternice dar abuzate emoțional"

Centrul de meditații a fost înființat în 1997 și în prezent zeci de oameni locuiesc în satul Dumbrava de Sus, în comunitatea care are circa o mie de vizitatori în fiecare an. Guru le promitea cursuri de Vipassana, o tehnică de meditație indiană, deși fostul miner nu are nici un fel de certificare.

"Omul are mai multe femei, cu care are mai mulți copii, eu nu l-am judecat. Sunt femei puternice dar abuzate emoțional, li se spune că li se arde karma pentru că au relații cu el", spune Damia Salloums.

Capacități extrasenzoriale nu l-au ferit însă de ancheta poliției care bănuiește că guru este departe de omul venerat de ”Copiii Soarelui”. Recent, 14 percheziții domiciliare au avut loc în zonă.

Politiştii spun că au găsit acolo şi peste 20 de copii care nu au fost niciodată la şcoală. Deocamdată guru se află în arest şi cercetările procurorilor continuă în acest caz.