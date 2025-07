Rusia atacă intens Odesa cu drone Shahed. Nori de fum groși au cuprins portul de la Marea Neagră

Invadatorii ruși lansează în aceste momente un nou atac puternic împotriva Ucrainei în orașul Odesa. Conform informațiilor apărute pe rețelele sociale, orașul-port de la Marea Neagră este lovit intens cu drone Shahed.

Nori groși de fum se ridică deasupra orașului după ce rușii au țintit din nou zone civile în Odesa. Conform surselor din Ucraina ar fi vorba de un nou atac masiv al rușilor, în condițiile în care regimul de la Kremlin încearcă să scadă moralul ucrainenilor prin aceste atacuri cu drone.

Conform primelor informații de pe rețelele sociale, dronele ar fi atacat un centru de recrutare.

Deadly Russian Shahed drones are hitting Odessa right now in a massive attack — smoke billows over the city. pic.twitter.com/svp8lbnDtM

❗️The moment the ??Russian kamikaze drone "Shahed-136" was shot down by anti-aircraft fire in the sky over ??Odessa pic.twitter.com/otI7LrvXhV