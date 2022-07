Casele din România se scumpesc și mai mult. Ce prețuri aduce finalul de an

Dacă ar fi să facem un credit pentru un apartament cu 2 camere, de 453.000 de lei am avea două variante. În primul rând, am putea opta pentru un indice variabil, de exemplu IRCC, care în prezent este 2, 65%, iar rata ne-ar ajunge la 2.321 de lei.

A doua variantă ar fi să optăm pentru o dobândă fixă pe toată perioada creditului, care este de 10,14% iar rata lunară ne-ar ajunge la 4.231,73 lei.

Dezvoltatorii imobiliari spun că până în prezent prețurile oricum au crescut cu 20% și că până la sfârșitul anului creșterea va fi mult mai mare ca urmare a scumpirii tuturor materialelor de construcție, dar și a utilităților.

"În momentul acesta putem să vorbim despre materialele de construcție care au explodat pur și simplu în ultimii 2 ani media, dacă ar fi să facem o medie, în momentul ăsta merge către 20 % și atunci ne așteptăm ca la apartamentele noi să apară din nou creșteri. Nici de cum scăderi, așa cum toată lumea probabil se așteaptă, pentru că costul de edificare efectiv crește încontinuu", spune Ramona Ganea, director operațional.

Reprezentanții băncilor recomandă totuși, pentru siguranța românilor, o dobândă fixă, chiar dacă rata ar fi aproape dublă.

"Credite care pot fi cu o dobândă fixă în prima perioadă, mai lungă sau mai scurtă sau credite care sunt cu dobândă variabilă de la început, urmată din indicele IRCC plus marja băncii. Recomandarea noastră pentru clienți este să opteze pentru credite cu dobândă fixă, pentru că le oferă o predictibilitate mare în ceea ce privește suma de plată pe următoarea perioadă", spune Vlad Huțuleac, director executiv bancă.

Oamenii susțin că prețurile oricum sunt mari, iar dacă această creștere se va aplica, atunci va scădea foarte mult puterea de cumpărare.

În studiul publicat de Institutul Național de Statistică se mai arată că produsele vândute cu amănuntul vor mai crește cu 51%, dar și prețurile produselor industriale vor avea o creștere de 36%.