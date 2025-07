Un tren cu 100 de pasageri la bord a sărit de pe șine în mers. Trei morți și 34 de răniți în urma accidentului

Un tren de pasageri a deraiat în land-ul german Baden-Württemberg, duminică seara. Accidentul s-a soldat cu mai mulți morți și răniți, a relatat agenția germană de presă, citând surse din domeniul securității.

Accidentul feroviar a avut loc în jurul orei 18:10 lângă Zwiefaltendorf, în districtul Biberach. Un purtător de cuvânt al poliției federale din Stuttgart a declarat pentru BILD: „Două vagoane ale trenului expres regional Deutsche Bahn au deraiat”.

În momentul accidentului, în tren se aflau 100 de persoane. „Cel puțin trei dintre ele sunt rănite. În prezent, nu se pot oferi informații cu privire la gravitatea rănilor lor", a continuat purtătorul de cuvânt.

Multiple fatalities and injuries reported after a train collision near Riedlingen, in Biberach district, Baden-Württemberg, Germany.



The passenger train was reportedly carrying up to 100 passengers at the time of the crash.



