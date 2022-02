Scumpiri în lanţ de la o lună la alta. Care sunt noile preţuri de la raft

Explozia preţurilor la carburanţi, energie electrică şi gaze aduce scumpiri în lanţ la toate produsele alimentare.

Am mers în supermarket şi am cumpărat alimente care se regăsesc în casa fiecărui român.

Preţurile au crescut semnificativ de la o lună la alta

"Am terminat de făcut cumpăraturile şi am observat că un kilogram de mălai este mai scump cu aproape 50 de bani. Iar un litru de lapte este mai scump cu 86 de bani. Pentru un pachet de brânza de vacă am plătit mai mult cu 90 de bani faţă de luna trecută, iar pentru unul de brânza de oaie am dat mai mult cu 70 de bani", a prezentat Valentina Vasile la News Hour With CNN.

Şi am mai adăugat şi un pachet de unt, mai scump şi el cu 40 de bani.

Pentru doar cinci produse, aceleaşi pe care le-am cumpărat şi luna trecută, am plătit în plus 3 lei şi 30 de bani. Şi dacă vreţi să faceţi o salată de legume, vă costă mai mult.

Românii îşi drămuiesc fiecare bănuţ când ajung în supermarket sau piaţă

"Un kilogram de roşii este mai scump cu 1 leu faţă de luna trecută. La fel si un kilogram de castraveţi. Pentru salata verde vom plăti mai mult cu 1 leu si 60 de bani. Mai mult, preţul unui kilogram de ardei gras a crescut cu 6 lei de la o lună la alta", a adăugat Valentina.

Şi un kilogram de pulpe de pui s-a scumpit cu 1 leu.

Recordul scumpirilor luna aceasta îl deţine ceafa de porc

O scumpire de 11 lei pe kilogram faţă de luna trecută, de la 14 lei şi 99 de bani la 25 lei şi 99 de bani.

"Costul de productie pentru un kilogram de carne de porc este unde va la 6,8 lei, si primim pe carnea de porc respectivă cel mai mult 5.8 lei. Deci noi suntem în rosu, cum spun contabilii, cum ar spune contabilii cam cu 1 leu pe kilogram", spune Ioan Ladoşi, preşedinte APCPR.

Scumpirile vor continua

"La lapte şi produse lactate, se vor duce clar catre 15%. La produsele de panificaţie, se va duce undeva la 60%", a declarat Dragoş Frumosu, preşedinte Sindalimenta.