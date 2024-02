Laurențiu Leoreanu, despre şedinţele din Parlament referitoare la pregătirea populaţiei pentru război: "Trebuie să fim precauţi"

Președintele Comisiei pentru Apărarea din Camera Deputaților, Laurențiu Leoreanu, a explicat, la Antena 3 CNN, ce se va discuta la MApN după declarația Şefului Statului Major referitor la pregătirea populației pentru război.

Au fost şedințe în Parlament la Comisiile de Apărare înainte de întâlnirea de mâine cu Şeful Statului Major. Aleșii vor să-i ceară explicații generalului Vlad Gheorghiță, care a solicitat o lege pentru pregătirea populației în caz de război. Șeful armatei a declarat într-un interviu că politica președintelui Vladimir Putin va escalada în perioada imediat următoare.

În acest context, mâine, la ora 13:30 la Ministerul Apărării, cei care fac parte din Comisia de Apărare de la Cameră, dar și de la Senat, vor merge la minister pentru a se întâlni atât cu Ministrul Apărării, cât și cu Şeful Statului Major, pentru a discuta semnalul de alarmă lansat de aceste cu privire la necesitatea pregătirii României pentru o situație fără precedent.

Asta în contextul în care spunea Şeful Statului Major, Vlad Gheorghiță, că ar trebui să ne așteptăm la un atac din partea Federației Ruse, ceea ce a stârnit destul de multă controversă și îngrijorare în spațiul public.

Şefii Comisiilor de Apărare merg la MApN după declarația Şefului Armatei

Ba mai mult de atât, acesta arăta că populația trebuie să fie pregătită, pentru că s-a discutat inclusiv despre stadiul voluntar pentru pregătire militară a populației. Astfel potrivit Şefului Statului Major, ar trebui ca în Parlament să fie o discuție în acest sens.

Întrebat despre aceste discuții, Laurențiu Leoreanu, președintele Comisiei pentru Apărarea din Camera Deputaților, a spus:

"Vreau să precizez din capul locului că am avut o ședință a biroului comisiei în care am decis ca mâine să participăm la briefing-ul pe activitățile ministerului și pe liniile de proiecte legislative pentru această sesiune. De altfel, această invitație a fost făcută de la sfârșitul anului trecut, de Ministrul Apărării, pentru că la începutul acestei sesiuni să ne putem puncta și să avem acțiuni concentrate. De asemenea, vreau să vă spun că în acest moment, pericolul unui război la adresa statelor NATO este unul limitat și puțin probabil, dar sigur că există o preocupare legată de pregătirea forțelor armate și înzestrarea lor în vederea descurajării oricărei amenințări.

De altfel, reprezentanții armatelor din statele Uniunii Europene, în mod firesc, pun în discuție măsuri potențiale pentru a consolida apărarea NATO.

În ședința biroului s-a decis ca mâine să participăm, să ne punctăm pe activitățile ministerului, să vedem propunerile legislative și ulterior să avem acțiuni, așa cum facem de fiecare dată, în care să putem acționa într-un mod cât mai sincronizat.

De altfel, vreau să vă informez că pe parcursul anului, cam la trei luni, noi avem întrevederi cu reprezentanții ministerului și aici mă refer la ministru, la Şeful Apărării, la ceilalți șefi de structuri pentru a discuta și a avea o activitate coerentă.

"Trebuie să fim precauți ca cetățeni trebuie să fim preocupați, dar nu e cazul să ne panicăm"

Comisia de Apărare nu este o comisie în care se politizează, este o comisie care se discută foarte responsabil și punctat, pentru că suntem într-o perioadă dificilă, într-un context geopolitic dificil, cu război la graniță, și nu ne permitem să intrăm în tot felul de discuții care să ne paralizeze activitatea.

E important să avem activități, să vedem ce așteptări are ministerul, ce propuneri doresc să aducă în fața noastră. În momentul de față nu avem vreun proiect legislativ pe fluxul parlamentar sau înregistrat la Parlament care să aștepte dezbaterea pe comisii.

De altfel, la orice solicitare, fie că a fost vorba de amendarea unor legi pe Apărarea Națională, de înzestrare, am răspuns întotdeauna prompt, am cerut clarificări, am venit cu amendamente, astfel încât lucrurile se desfășoare într-un timp optim.

"Niciodată la Comisia de Apărare lucrurile nu au fost amânate sau de tergiversate în vreun fel"

Așa cum spuneam, chiar dacă România este protejată de cea mai puternică alianță militară și niciodată n-am beneficiat de garanții de securitate mai solide că acum, totuși trebuie să fim precauți ca cetățeni trebuie să fim preocupați, dar nu e cazul să ne panicăm.

Oricum, forțele armate se pregătesc continuu pentru apărarea țării, iar Comisia de Apărare este în prima linie pentru a asigura cadrul legislativ în colaborare şi discuții cu specialiști din Ministerul Apărării, astfel încât să avem acțiuni cât mai coerente și cât mai pragmatice.

Ce știu eu din discuțiile cu reprezentanții ministerului de la sfârșitul anului trecut că există la nivelul ministerului un grup de lucru, oameni specialiști care se preocupă de a veni cu propuneri legislative, dar până în acest moment nu ne-a venit la Parlament niciun astfel de pachet.

Mâine vom ști mai precis exact despre ce este vorba, ce are de gând ca parcurs Ministerul Apărării, astfel încât noi să fim în întâmpinarea acestor lucruri, să le analizăm, să le dezbatem, să le amendăm dacă este cazul și niciodată la Comisia de Apărare lucrurile nu au fost amânate sau de tergiversate în vreun fel", a spus Laurențiu Leoreanu, președintele Comisiei pentru Apărarea din Camera Deputaților, la Antena 3 CNN.