„Distrugere totală”. Haos în Grecia, din cauza incendiilor devastatoare de vegetație. Țara cere ajutorul UE

Guvernul Greciei a cerut ajutor prin Mecanismul de Protecţie Civilă al Uniunii Europene pentru stingerea incendiilor din mai multe zone din ţară, informează duminică dpa, potrivit Agerpres.

"Am solicitat şase aeronave de stingere a incendiilor", a declarat postului public de radio Vassilis Vathrakogiannis, purtător de cuvânt al brigăzii de pompieri. El a precizat că două astfel de de aeronave urmează să sosească din Italia, în cursul după-amiezii.

Grecia se confruntă cu cinci incendii majore, autoritățile evacuând locuitorii dintr-o regiune puternic afectată la doar 30 km nord de Atena, transmite BBC.

Incendiile au loc pe fondul unui val de căldură severă. Temperaturile sunt prognozate să ajungă până la 44 de grade Celsius duminică, iar căldura extremă se așteaptă să persiste în cea mai mare parte a weekendului.

În Attica, regiunea în care se află Atena, un incendiu care a început în Afidnes sâmbătă s-a extins rapid prin Drosopigi, Kryoneri și Agios Stefanos, forțând locuitorii să evacueze. Peste 200 de pompieri, sprijiniți de elicoptere și avioane, operează încă în zonă. Pe insula Evia, oficialii au declarat că un al doilea incendiu, în apropierea Pissona, a scăpat "de sub control", extinzându-se rapid spre Afrati. Mai multe sate, inclusiv Pournos și Mistros, au rămas fără electricitate după ce flăcările au distrus stâlpi și linii de alimentare.

?Breaking The entire Mediterranean is bursting into flames. Greece, Cypress, Crete, Italy and this is Turkey.



Horrible images are coming from #Bursa, Turkey. Forest fires in Bursa Gursu and Kestel. Brutal heat earthquakes. fires and cracking foundations. pic.twitter.com/43KeNdmRXJ