Simularea zborului care a dus la tragedia aviatică din județul Constanța

"Decolăm! Vedeți acum, fiind cu botul sus, nu se mai vede solul, dar dacă eu pun un pic la orizontală, se vede pista. Cam asta sunt conditiile. Am ajuns la 1000 de picioare, ceea ce însemană aproximativ 300 de metri. Condițiile de vremea erau acestea: ceață, condiții propice de givraj. În față nu se vede nimic. Daca eu vreau să vad ceva in fata, să văd solul, ar trebui să cobor. De la altitudinea asta de 300 de metri, nu avea harta care să îi arate eventualele zone de impact. El nu avea ceea ce aveam eu la bord", spune un specialist în aviație, în exclusivitate pentru News Hour With CNN.

În cazul militarilor care au plecat în căutarea colegilor, zborul ar fi trebuie să fie unul la vedere, adică pilotul trebuia să vadă reperul de la sol, spun specialiştii în aviaţie.

"Suntem la 400 de picioare. Ricul de accident este foarte mare acum. Poate să fie o antenă, poate să fie un stâlp de înalta tensiune.

Zona roşie înseamnă că sunt la 100 de picioare, sau sub 100 de picioare faţă de obstacolele din jurul meu. El nu mai poate continua să coboare. El în momentul acela trebuie să ia înălţime ca să fie sigur că nu loveşte solul. Imediat vom aveam impact cu solul, pentru că sunt în zona de 100 de picioare sau sub şi deja am lovit solul", a adăugat specialistul.