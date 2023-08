"Stegarul dac" a fost dat jos de pompieri de pe Ministerul Sănătăţii, după aproape patru ore de protest

Protestatarul care s-a suit pe clădirea Ministerului Sănătății a fost adus la sol cu ajutorul pompierilor, după ce, mai devreme în cursul zilei, a escaladat fațada, a patrulat pe la geamurile instituției și a filmat cu telefonul mobil.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Tot spectacolul s-a petrecut sub privirile aprobatoare ale participanților la manifestația anti-vaccinare organizată de AUR, dar și sub supravegherea jandarmilor, care au reușit să țină lucrurile sub control, în pofida câtorva momente violente.

"Protestatarul a coborât prin același loc pe unde s-a urcat.

Coborârea i-a fost facilitată de pompieri, care au instalat o scară. Aparent, el nu a mai reușit să coboare prin forțe proprii după ce a escaladat clădirea. Cel mai probabil, el va fi condus la o secție de poliție pentru a fi audiat şi amendat", a transmis corespondentul Antena 3 CNN, Mădălina Ignat.

Citește și: "Stegarul dac" a făcut pe Spiderman la protestul AUR | Sorin Grindeanu: "Va trebui să plătească pentru ce a făcut!"

"Ajungem la măsuri extreme pentru că, din cauza presei, mesajul nostru nu ajunge la decidenți", au fost primele cuvinte ale "stegarului dac" după ce a coborât de pe clădirea Ministerului Sănătății.

El a spus că nu crede că va fi amendat pentru ce a făcut.