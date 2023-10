"Am fost la un pas de moarte" | Ea este Natalie, o tânără care a supravieţuit atacului de la festivalul Nova din Israel

Natalie Sanandaji, o tânără din SUA, a povestit la Antena 3 CNN experiența cutremurătoare prin care a trecut la festivalul Nova din Israel, acolo unde sute de tineri au fost uciși de gruparea islamistă palestiniană. Din fericire, ea a supraviețuit însă trauma rămasă o va bântui pe viaţă.

Potrivit bilanțului oficialilor din Israel, numărul ostaticilor aflați în mâinile organizației Hamas a ajuns la 199. Mulţi dintre ei au fost răpiți în timpul atacului terorist de la festivalul Nova, desfăşurat în aer liber din sudul Israelului.

Natalie Sanandaji, o tânără din SUA, care se afla la acest eveniment a reuşit să supraviețuiască acestui atac şi a povestit experiența sa cutremurătoare, în direct la Antena 3 CNN.

"Rachetele au început în jurul orei 06:30. Eram la Festivalul Păcii cu alți trei prieteni şi eram singurul cetăţean american de acolo. Toţi ceilalți tineri de acolo erau israelieni.

Când au început să vină rachetele, m-am uitat la ei să văd cum reacţionează pentru a înţelege cum ar trebui să reacționez şi eu. Imaginați-vă pentru un moment, mulţi tineri prezenţi la un festival de muzică să se bucure şi apoi un val de rachete interceptate chiar deasupra lor. În orice alt loc din lume, acei tineri ar fi început să fugă imediat. Nu cred că există altundeva în lume un loc unde copiii şi tinerii ar răspunde: este în regulă, suntem obișnuiți, se întâmplă asta des la noi. Să sperăm că vor fi doar câteva rachete şi apoi se vor opri. Copiii israelieni trăiesc însă în acea realitate.

"Am fost la un pas de moarte. Am fugit aproape patru ore de terorişti"

Securitatea festivalului a oprit muzica şi ne-a rugat pe toţi să ne ducem spre maşini. Am făcut asta şi un lucru a fost foarte greu de urmărit pentru mine. Într-o înregistrare publicată ieri se văd teroriști care veneau la toaletele de la ieșirea din festival.

Noi am crezut inițial că ar fi vorba doar despre câteva rachete şi am crezut că vom avea mult drum de parcurs cu maşina până a ajunge acasă, iar prietenii mi-au recomandat să merg înainte la baie.

Am fost exact în acele cabine de baie din acel videoclip în care se aflau teroriștii. Şi să vezi cum în acel video la scurt timp teroriștii au început să tragă în mulțime, m-a făcut să realizez cât de aproape am fost, de fapt, de moarte.

Toată lumea încerca să fugă, să iasă pe acelaşi drum, pentru că toţi încercam să evadăm din acel loc ca să supraviețuim. În cele din urmă securitatea de la festival ne-a indicat o altă rută. În acel moment am înţeles că situaţia nu este în regulă şi se întâmplă ceva mai mult decât ştiam noi până în acel moment.

"Toţi cei care au încercat să se ascundă în șanțuri au fost împuscați şi uciși"

La scurt timp după ce am fost dirijați spre o altă rută securitatea ne-a spus să oprim mașinile pe marginea drumului, să ieșim din ele şi să fugim urgent. La început nu am înţeles de ce ni se cere asta, dar apoi am auzit primele focuri de armă.

Am ieşit din maşină şi am fugit imediat. Pur şi simplu am luat-o la fugă, fără sa ne gândim exact pe unde să o luăm. Ulterior ne-am dat seama că nicio direcție disponibilă nu era sigură. Am ales totuși o cale şi la scurt timp am văzut şi alți zeci de tineri venind în acea direcție.

Atunci am realizat că ei fugeau de teroriști şi că se trage în ei. Atunci am fost iar puşi în faţa unei decizii de a alege un alt drum, fără să ştim cu siguranță dacă este corect sau nu. Cert este că acest gen de decizii fie ne-ar fi salvat, fie ne-ar fi putut ucide, iar incertitudinea era la cotă maximă.

"Fiecare decizie trebuia luată urgent şi nu știai dacă vei mai trăi sau vei sfârși acolo"

La un moment dat, am găsit de un șanț pe drum şi am analizat ideea să se adăpostim acolo şi să ne ascundem de teroriști. Unul din prietenii mei mi-a spus că asta ar fi o idee foarte proastă. Ulterior am aflat că toţi cei care s-au ascuns în șanțuri au fost împuscați şi uciși. Am fugit timp de aproximativ patru ore. Apoi am văzut o camionetă albă că vine spre noi şi ne-am speriat că în ea s-ar putea afla teroriști care ne vor ucide, dar nu mai aveam unde să fugim sau să ne ascundem", a spus la Antena 3 CNN

"Este unul din cele mai grele momente din istoria evreilor şi mă doare că sunt oameni care accepta asta"

"Până astăzi, sunt sigură că aţi aflat deja, că numărul de israelieni uciși este cel mai mare de la Holocaust încoace. Mereu m-am întrebat cum a putut lumea să stea cu mâinile în sân în timp ce se întâmpla Holocaustul. Acum am înţeles şi eu pentru că istoria se repetă iar şi sunt atât de mulţi oameni care tac. Sunt atât de mulţi oameni care susţin ce fac acei oameni care spun că sunt pro-Palestina. Oamenii trebuie să înțeleagă că Hamas nu este pro-palestinian şi nu luptă pentru drepturile lor.

"Hamas nu luptă pentru drepturile palestinienilor. Sunt responsabili pentru tot"

Hamas este la fel de complice la moartea palestinienilor, dar şi de moartea israelienilor nevinovaţi. Oamenii trebuie să înțeleagă că avem acelaşi inamic comun şi este vorba despre o organizație teroristă.

Mă doare că au murit mii de oameni nevinovaţi de ambele părți, iar oamenii nu pot vedea asta. Mesajul meu pentru acei oameni care tac şi acceptă situația asta este: Dacă nu eşti pentru noi, atunci ești împotriva noastră", a mai spus tânăra supraviețuitoare a atacului de la festivalul de muzică din Israel, la Antena 3 CNN.