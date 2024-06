Topul primarilor care au obținut cele mai multe voturi la alegerile de duminică

"Oamenii doresc să fie ascultați, să existe un dialog real cu autoritatea locală", spune un edil reales la alegerile de duminică

PSD a obținut peste 40% din mandatele de primari din țară și are cinci consilii județene în plus față de 2020, luate de la colegii de alianță, după alegerile din 9 iunie.

Potrivit datelor, la nivel de ţară PSD a obținut un procent de 40,3%, urmat de PNL cu 33,8%. AUR are 5,87%, UDMR 5,25% și mai avem Dreapta Unită cu 3,17% și independenții cu 2,16%.

Mai mult, potrivit rezultatelor provizorii UAT PSD a câștigat cele mai multe din voturile românilor şi anume:

în Târgoviște, candidatul din partea PSD a obținut un procent de 80,23%.

În Fălticeni, Gheorghe Cătălin Coman, candidatul din partea PSD, a obținut 75,12 procente.

în Bucureşti cel mai de răsunet rezultat a fost cel al primarului în funcție, Ciprian Ciucu, de la Sectorul 6, cu 72,85% din voturi

tot în București îl avem pe primarul Daniel Băluță cu un procent de 60,63%

De asemenea, actualul primar din Ploiești, Mihai Polițeanu, a câștigat lupta alegerilor cu aproape 26 de procente. El a dezvăluit pentru Antena 3 CNN reţeta succesului său.

"Oamenii doresc să fie ascultați, doi să existe un dialog real cu autoritatea locală. Am fost în cartier, am vorbit cu oamenii, am încercat să rezolv problema", a spus edilul

Mihai Polițeanu a vorbit și despre obiectivele pe care vrea să le atingă în acest mandat.

"Canalizarea, termoficarea, curățenia în cartierele rezidențiale, curățenia căilor publice, un obiectiv anticorupție, care ca are în centru banul public", a mai spus Mihai Polițeanu.

În Sibiu actualul edil, aflat deja la al treilea mandat, a câștigat detașat cursa alegerilor cu un procent de aproape 40%.

"Sunt conștient de responsabilitatea pe care mi-am asumat-o. Proiectele importante nu se pot finaliza în decursul unui mandat", spune Astrid Fodor, primarul reales al Sibiului.

Un alt rezultat remarcabil vine din Argeș, mai exact din Câmpulung Muscel, acolo unde Elena Lasconi a câștigat detașat cu peste jumătate din totalul de voturi.

"Au contat faptele și a contat foarte mult și faptul că acești cetățeni minunați pe care îi reprezint cu onoare, câmpulungenii, sunt inteligenți și au înțeles de ce am nevoie de Consiliul Local", a spus pentru Antena 3 CNN, Elena Lasconi.

Tot cu mai bine din jumătate din voturile totale, mai exact, 68% a câștigat și Constantin Toma, edilul Buzăului.

"În ultimii ani chiar s-a schimbat. Ăsta este adevărul sincer. Au schimbat conductele de apă, cele vechi, care erau de vreo 40 de ani", spune un localnic.

"Un primar este reales dacă are rezultate bune, iar la Buzău s-a întâmplat să fie foarte multe proiecte pe care le-am dus la capăt", a spus Constantin Toma, primarul din Buzău, aflat acum la al treilea mandat.