Volodimir Zelenski, intervievat de Christiane Amanpour: "Vreau să le fac rușilor o surpriză neplăcută în Herson!"

Președintele ucrainean confirmă că liderul de la Casa Albă, Joe Biden, i-a propus evacuarea din Kiev la începutul invaziei declanșate de Rusia.

Într-un interviu în exclusivitate pentru realizatorul CNN Christiane Amanpour, Volodimir Zelenski și soția sa, Olena Zelenska, au vorbit despre ce anume îi motivează să continue lupta împotriva agresiunii Rusiei.

Au mărturisit, de asemenea, cât de impresionați au fost de puterea poporului pe care îl conduc.

Volodimir Zelenski: "M-ați întrebat dacă am crezut că acest război va dura atât de mult. Nu, pentru că nu eu am început acest război și sunt sigur că nu există niciun ucrainean care să fi știut ce va fi și ce tragedie va aduce în fiecare casă din țara noastră. Pentru că, repet, nu noi am început acest război, dar societatea ucraineană s-a unit și a arătat că era pregătită pentru ceea ce, din păcate, a fost o astfel de tragedie. A arătat că era pregătită pentru aceste provocări."

Christiane Amanpour: "Prima doamnă, ce vă motivează să vă treziți dimineața? Cum vă simțiți că ați îndurat acest război?"

Olena Zelenska: "Ceea ce mă ajută să mă trezesc dimineața, cu siguranță, așa cum ați spus, este exemplul soțului meu. Știu că dacă el îndură, atunci trebuie să îndur și eu. Dacă zilele au început, atunci trebuie să continuăm să luptăm. Asta mă face să continui."

Christiane Amanpour: "Domnule președinte, care este situația din Herson și bătălia iminentă pentru recucerirea orașului?"

Volodimir Zelenski: "Voi încerca să vă răspund într-un mod care nu vă oferă un răspuns, să fiu sincer, deoarece aceste acțiuni militare sunt planificate, sunt discutate într-un cerc restrâns, dar apoi sunt executate în tăcere. Și chiar vreau să am o surpriză neplăcută pentru inamic și nu ceva pentru care să fie pregătit. Așa că aș vrea să îmi cer scuze."

Christiane Amanpour: "Este adevărat că i-ați spus președintelui Biden, atunci când s-au oferit să vă evacueze la început, că i-ați spus: 'Nu am nevoie de o plimbare, am nevoie de muniție'"?

Volodimir Zelenski: "Da, așa este. Nu s-a schimbat nimic."

Christiane Amanpour: "Ce forță vă dați unul altuia?"

Volodimir Zelenski: "Ea este dragostea mea și cel mai bun prieten al meu. Așa că asta este energia mea. Aș fi vrut să vă răspund la întrebarea dumneavoastră de la început, când Olena v-a spus că ea pregătește micul dejun pentru copii dimineața și pregătește haine etc. etc. Și fi vrut să vă spun asta, dar nu am această posibilitate. Deci, nimeni nu îmi mai face mic dejun dimineața."