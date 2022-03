Volodimir Zelenski, interviu din buncăr pentru CNN despre un posibil armistițiu: "Dacă rușii sunt serioși, vor face asta. Altfel, ne pierdem vremea!"

Zelenski a acordat, din buncărul de unde coordonează operațiunile de apărare, un interviu corespondentului CNN Matthew Chance.

În contextul în care prima rundă de negocieri ruso-ucrainene, desfășurată luni, nu a dus la progrese concrete, Zelenski i-a spus lui Matthew Chance:

"Dacă vor să negocieze, (rușii) trebuie să își ducă trupele unde erau acum șase luni. Asta, dacă sunt serioși. Altfel, ne pierdem timpul!"

Zelenski le-a cerut statelor membre ale NATO să impună forțelor aeriene ruse o zonă de interdicție aeriană deasupra Ucrainei.

El susține că aceasta ar fi o măsură preventivă şi nu ar însemna atragerea Alianței Nord-Atlantice într-un război cu Rusia.

Însă SUA și aliații lor nu vor să dea Moscovei motive de escaladare și încearcă să evite o confruntare directă NATO - Rusia.

Zelenski, care a refuzat ofertele de a părăsi capitala ucraineană în contextul avansului forțelor ruse, a mai spus că Ucraina va cere garanții de securitate obligatorii din punct de vedere juridic, dacă NATO va închide ușa aderării Kievului la Alianță.

CNN a anunțat că va difuza integral interviul cu Volodimir Zelenski în cursul serii de marți.

